1至7月中歐班列 開行同比增長17.6％

今年一至七月，中歐班列開行一二九八八列，同比增長百分之十七點六。

中新社報導，根據中國大陸國家鐵路集團有限公司（簡稱國鐵集團）消息，今年一至七月，大陸國家鐵路累計發送貨物二十三點五億噸，同比增長百分之○點七；日均裝車十八點七萬車，同比增長百分之二點一，「中國鐵路物流」品牌影響力和市場競爭力持續提升，為降低全社會物流成本、保障國民經濟平穩運行提供了可靠支撐。

中歐（亞）班列持續穩定開行。一至七月，中歐（亞）班列開行二一五七○列，同比增長百分之十點三，其中，中亞班列開行八五八二列，同比增長百分之○點七。鐵路部門研發投用四十英尺三十五噸通用汽車箱，單箱裝車量更大，返程載貨能力更強，有效助力中國大陸乘用車出海和班列去回程均衡運輸。中老（寮）鐵路跨境貨物列車和西部陸海新通道鐵海聯運班列穩定開行，更好服務高質量共建一帶一路和高水平對外開放。

重點物資運輸方面，一至七月，大陸國家鐵路糧食、化工、紡織品類運量同比分別增長百分之七點四、百分之五點四、百分之二十一點四。一至七月，國家鐵路發送煤炭十二點一六億噸，其中電煤八點一三億噸，全國鐵路直供電廠存煤均保持較高水平。