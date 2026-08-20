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長三角至京津冀 電商班列開行

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

一列載有日用百貨、服裝飾品等電商貨物的多式聯運快速班列八月十九日從江蘇鐵路無錫南站駛出、駛往天津鐵路周李莊站，標誌著長三角首開至京津冀方向的電商多式聯運快速班列開行。這是華東地區首次開行直達京津冀方向的電商多式聯運快速班列。 　　

中新社報導，長三角電商產業規模龐大、產業體系完善，聚集大量電商商家、生產製造企業，日用百貨、服飾家紡、輕工業產品出貨量長期穩居中國大陸前列。長期以來，長三角大量電商貨物持續發往京津冀各城市，覆蓋居民日常消費、線下實體商超補給等多元場景，南北雙向流通體量大，市場需求持續旺盛。過去傳統單一的「站到站」運輸模式，已難以滿足電商企業對全鏈條物流、海量貨物快周轉的現實需求。 　　

中國鐵路上海局集團有限公司物流事業部班列產品部經理馬薦介紹，相比傳統公路運輸模式，此次跨區域電商快件的平均周轉時效有所壓縮，集裝箱單箱運輸碳排放大幅降低：從前端客戶提貨、集貨進箱，到鐵路幹線運輸、末端配送，全程將實現閉環管理，有望大幅減少電商企業多環節對接成本，適配電商貨物高效周轉、快進快出的業務需求。

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