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逾3千產品同台競技 機器人大會北京開幕

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
二○二六世界機器人大會昨天在北京揭幕，圖為人形機器人的舞姿吸引外國觀眾圍觀拍照。中新社
二○二六世界機器人大會昨天在北京揭幕，圖為人形機器人的舞姿吸引外國觀眾圍觀拍照。中新社

以「人機共生，產需共融」為主題的二○二六世界機器人大會八月十九日在北京開幕，三百餘家國內外機器人相關企業攜三千餘件展品同台競技。    

中新社報導，今年大會出現很多新面孔，剛成立尚不滿一年的上海墨奇萬象智能技術有限公司就是其中之一。在該公司展台可見，其產品ＭＯＲＰＨＩ ＫＩＮＯ輪式機器人自主完成一段長達十五分鐘、跨區域、多步驟的家庭長程任務演示。在模擬的家庭環境中，串聯起客廳清潔與桌面整理、冰箱飲料補貨、衣物洗烘與摺疊等一系列日常家務。 　

「希望借大會平台充分展示我們的技術，並向同行取經。」該公司感知算法專家溫裕祥表示，爭取用二至三年時間將核心技術在飯店中完成全流程測試，用五年的時間逐步進入用戶的家庭。

重慶隆美卡智能機器人有限公司展台，機器人分段自動化焊接系統正展示船舶焊接場景。工程師黎豪表示，機器人可替代人工進入高溫、強光、高噪的惡劣焊接環境，實現二十四小時不間斷作業。目前該方案已在韓國船廠落地，依託工廠原有調度系統分配焊接任務，主要用於船舶分段拼接後的整體框架焊接，基本實現全無人化操作。他期待通過本屆大會推廣相關產品，並與同行切磋技術方向，進一步完善產品落地路徑。 　

本屆大會由中國電子學會、世界機器人合作組織共同主辦，為期五天，由開幕式、論壇、博覽會、大賽、同期活動及閉幕式構成，設置七場主論壇。

北京 機器人 上海

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