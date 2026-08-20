陸火箭地面回收成功！民企藍箭搶衛星產業主導權 拚當航天第一股

大陸民營企業藍箭航天新一代可重複使用運載火箭朱雀三號遙二火箭昨（19）日順利發射，並完成大陸首次入軌級火箭的陸地回收任務，顯示中國大陸企業與美企SpaceX爭奪衛星產業主導權又推進一大步。

發展可重複使用運載火箭來降低發射成本、提高發射頻次，已成為全球商業航太產業核心發展方向。這次成功在陸地上回收火箭，也為藍箭航天IPO增添助力。當前大陸已有超過十家商業航太產業鏈企業啓動上市進程，「商業航天第一股」競爭日益白熱化。

路透報導，藍箭航天成為全球僅有的三家成功回收飛入太空的大型火箭助推器的民營火箭開發商之一，另外兩家是特斯拉CEO馬斯克旗下的Space X與亞馬遜創始人貝佐斯旗下藍色起源。

此外，今年7月10日，大陸央企中國航天科技集團發射了一枚「長征十號乙」火箭，幾分鐘後在海上平台回收其第一級推進器。

科創板日報報導，藍箭航天相關負責人表示，朱雀三號採用與SpaceX獵鷹九號相似的「可展收著陸腿式回收方案」。此次任務成功意味大陸入軌級運載火箭一子級（第一級推進器）回收技術打通了設計、製造、發射、回收的核心技術鏈條與產業基礎。

而這次回收成功有幾大意義：一是技術路線突破，朱雀三號採用「液氧甲烷+不鏽鋼箭體」的技術路線，與SpaceX的「星艦」類似，比獵鷹九號的煤油路線更具前瞻性；二是打破技術壟斷，朱雀三號的成功，意味中國大陸成掌握該核心技術國家之一；三是朱雀三號實現高頻次複用飛行，進入太空成本有望大幅降低。

可重複使用火箭正進入密集首飛期，今年下半年，星河動力智神星一號計劃8月中下旬首飛；箭元科技元行者一號預計年底首飛；星際榮耀雙曲線三號計劃年底首飛並實施海上回收；東方空間引力二號預計第4季具備首飛條件；深藍航天星雲一號已完成首飛前全部動力系統試車。

市場融資方面，中國證券報報導，IPO進展最快為藍箭航天和中科宇航，在交易所官網均顯示「已問詢」狀態。其中，藍箭航天重金押注可回收技術驗證，此次遙二任務的成功解決此前市場關注重複使用技術成熟度和工程應用能力驗證問題；中科宇航則更注重技術攻堅和商業化發展的雙軌並行。