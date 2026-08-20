聽新聞
0:00 / 0:00

朱雀三號遙二發射成功！陸民營火箭創首度一子級陸地回收

聯合報／ 記者張鈺琪／綜合報導
朱雀三號遙二運載火箭一子級19日按預定程序成功完成陸地回收。圖為火箭一子級在著陸過程中展開著陸支腿著陸。新華社
朱雀三號遙二運載火箭一子級19日按預定程序成功完成陸地回收。圖為火箭一子級在著陸過程中展開著陸支腿著陸。新華社

大陸民營航天企業「藍箭航天」（LandSpace）昨日成功發射朱雀三號「遙二」運載火箭，一子級以著陸支腿方式完成軟著陸，成為大陸首次實現入軌級運載火箭一子級陸地回收。這也是繼七月十日長征十號乙完成海上網系回收後，大陸四十天內第二度完成火箭一子級回收，接連達成火箭回收的技術突破，直追美國SpaceX的重複使用技術。

據藍箭航天發布的消息，朱雀三號「遙二」十九日上午七時卅五分在東風商業航天創新試驗區升空，起飛約一百卅七秒後完成一、二級分離，二子級將「鴻鵠○三星」送入預定軌道。約七時四十一分，一子級按預定程序軟著陸於甘肅民勤縣著陸場坪。

所謂「一子級」是多節火箭最底部、負責起飛階段主要推進的部分；「二子級」則在分離後繼續將載荷送往預定軌道。新華社報導，此前長征十號乙七月十日首飛時，一子級由海上回收平台以網系捕獲方式完成回收，為全球首次運載火箭海上網系回收。此次朱雀三號則首度以著陸腿方式完成陸地可控回收。

而朱雀三號「遙一」去年十二月首飛時，二子級雖順利入軌，但一子級回收失敗。當時朱雀三號總指揮戴政接受央視訪問時透露，遙一在距地面三點三公里進行著陸點火時出現「異常燃燒」，最終墜落於著陸場坪邊緣。藍箭航天指出，根據遙一取得的飛行數據及工程經驗，遙二針對重複使用關鍵環節進行多項優化，包括減少著陸點火發動機數量，以提升可靠性，並優化返回控制及再入防護設計。

戴政表示，後續還要建立民營軌道級可復用火箭「回收—檢修—復用」全流程技術體系。央視報導，朱雀三號一子級包含九台主發動機、不鏽鋼箭體及回收機構，占全箭成本約七至八成。戴政指出，如果復用進展順利，即使復用四至五次，相較一次性使用火箭，「成本降低的空間也在一半以上」。

火箭 SpaceX 大陸

延伸閱讀

朱雀三號遙二發射成功 大陸民營火箭首度實現一子級陸地回收

【重磅快評】彼岸回收我們自毀 兩岸同射火箭誰觸誰的霉頭？

首次測試衛星運載火箭墜落 中科院：軌道異常啟動自毀機制

屏東九鵬基地火箭試射墜落山區民眾驚慌 縣府地方要求中科院盡速調查

相關新聞

逾3千產品同台競技 機器人大會北京開幕

以「人機共生，產需共融」為主題的二○二六世界機器人大會八月十九日在北京開幕，三百餘家國內外機器人相關企業攜三千餘件展品同台競技。

長三角至京津冀 電商班列開行

一列載有日用百貨、服裝飾品等電商貨物的多式聯運快速班列八月十九日從江蘇鐵路無錫南站駛出、駛往天津鐵路周李莊站，標誌著長三角首開至京津冀方向的電商多式聯運快速班列開行。這是華東地區首次開行直達京津冀方向的電商多式聯運快速班列。

1至7月中歐班列 開行同比增長17.6％

今年一至七月，中歐班列開行一二九八八列，同比增長百分之十七點六。

朱雀三號遙二發射成功！陸民營火箭創首度一子級陸地回收

大陸民營航天企業「藍箭航天」（LandSpace）昨日成功發射朱雀三號「遙二」運載火箭，一子級以著陸支腿方式完成軟著陸，成為大陸首次實現入軌級運載火箭一子級陸地回收。這也是繼七月十日長征十號乙完成海上網系回收後，大陸四十天內第二度完成火箭一子級回收，接連達成火箭回收的技術突破，直追美國SpaceX的重複使用技術。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。