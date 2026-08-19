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涉誘拐王星至緬甸詐騙園區案 上海檢方起訴17名跨境人口販賣嫌犯

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
王星案2025年初引發關注，他在泰緬邊境失聯後獲救，並於1月11日搭乘返國航班抵達上海浦東國際機場；案件後續偵辦中，央視新聞19日報導，涉案10名重要犯罪嫌疑人已被押解回大陸。圖／取自頭條新聞微博
王星案2025年初引發關注，他在泰緬邊境失聯後獲救，並於1月11日搭乘返國航班抵達上海浦東國際機場；案件後續偵辦中，央視新聞19日報導，涉案10名重要犯罪嫌疑人已被押解回大陸。圖／取自頭條新聞微博

中國大陸演員王星2025年初赴泰國「拍戲」，卻遭誘騙至緬甸妙瓦底電信詐騙園區，最終獲救返回中國大陸。陸媒報導，上海市檢察院第二分院近日表示，已對涉案跨境人口販賣集團王某軍、張某飛、毋某龍等17名成員提起公訴，指控涉及拐賣婦女、非法拘禁、搶劫、綁架等罪名。

據上海市檢察院第二分院微信公眾號19日消息，該院近日依法審查一起跨境人口販賣案件。涉案集團盤踞緬甸妙瓦底地區，以出國務工為誘餌，誘騙中國境內公民王某等被害人出境，再依托武裝人員強行押送至緬甸妙瓦底地區，並對多名被害人實施搶劫、毆打、非法拘禁，其中部分女性被害人遭到姦淫及強迫賣淫，部分被害人則被轉賣至緬甸電詐園區從事電信詐騙活動。

上海市檢察院第二分院表示，依據「中華人民共和國刑法」「中華人民共和國刑事訴訟法」等相關規定，已以涉嫌拐賣婦女罪、非法拘禁罪、搶劫罪、綁架罪等罪名，向上海市第二中級人民法院提起公訴。

央視新聞報導，王星案於2025年1月引發關注。2024年12月29日，王星在微信群看到赴泰國曼谷拍攝影片的通告，並添加副導演「顏十六」微信，洽談赴泰拍戲。2025年1月3日，王星抵達曼谷後，搭乘「顏十六」安排的車輛，經泰緬邊境被送入緬甸妙瓦底「阿波羅」園區，之後又被轉賣至「環亞」、「凱旋」等多個電詐園區。

2025年1月5日晚間，有中國大陸網友在社群媒體發文稱王星在泰緬邊境失聯，引發關注。中國大陸駐泰國清邁總領館隔日表示，正與泰國相關方面及家屬保持溝通，提供必要協助並全力尋找王星下落。

2025年1月7日，中國大陸駐泰國清邁總領館從泰國達府移民局獲悉，當局已接到王星，並依規定進行相關詢問。同日，泰國達府警方接獲緬甸邊境衛隊（BGF）副指揮官報告，確認找到王星。泰國警方翌日表示，王星是被騙出國參與選角，經泰國前往鄰國後發現受騙；泰國國家警察總署督察長塔查猜並表示，經初步調查確認王星為人口販運受害者。1月11日，王星搭乘返國航班抵達上海浦東國際機場。

案件後續偵辦方面，大陸公安部2025年1月17日發布消息，針對在泰緬邊境失聯、被困的中國大陸公民展開案件偵查調查。1月26日，涉案重要犯罪嫌疑人、網名「顏十六」的顏某磊到案，並於1月25日晚間被押解回國。

此外，中國大陸公安部2025年2月公布，涉及王星等人被騙至境外、遭非法拘禁案件的10名重要犯罪嫌疑人，已由泰國警方抓獲，並於2月15日凌晨被大陸公安機關押解回中國大陸。

大陸演員王星2025年1月赴泰國拍戲期間遭誘騙至緬甸妙瓦底電詐園區，上海市檢察院第二分院近日對涉案跨境人口販賣集團17名成員提起公訴。圖／取自上海市檢察院第二分院微信公眾號
大陸演員王星2025年1月赴泰國拍戲期間遭誘騙至緬甸妙瓦底電詐園區，上海市檢察院第二分院近日對涉案跨境人口販賣集團17名成員提起公訴。圖／取自上海市檢察院第二分院微信公眾號

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