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誰在看《牛來》？青少年最愛、40歲以上也捧場 票房已破1.15億

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
由於缺少官方行銷周邊，電影院為了吸引觀眾貼出手繪海報，還有電影院考慮到觀眾預期，開放民眾在電影開場10分鐘內退票。圖／取自Threads
由於缺少官方行銷周邊，電影院為了吸引觀眾貼出手繪海報，還有電影院考慮到觀眾預期，開放民眾在電影開場10分鐘內退票。圖／取自Threads

大陸國產動畫電影《牛來》話題延燒，截至19日中午累計票房人民幣2,441萬元（合約新台幣1.15億元），估計片方已分得771萬元（合約新台幣3,647萬元）。數據顯示，不少青少年進場觀看，且觀眾好評多於差評，社群平台上也有在美國的大陸網友自發舉辦「遠程觀影活動」。

陸媒財新網報導，截至8月19日中午12點，大陸國家電影專資辦顯示，其累計票房為人民幣2,441萬元。按院線電影分帳比例計算，《牛來》片方已能獲得人民幣771萬元收益，財新網直言，「相比其接近半成品的品質，這是一筆超出預期的回報。」

電影數據調查機構「燈塔專業版」發布報告指出，《牛來》格外吸引青少年，其好評反而多於差評；19歲以下觀眾偏好度最高，TGI（目標群體指數）達226，遠高於其他年齡層；意外的是，40歲以上觀眾以112居次。

票房的地域分布與暑期檔整體特徵十分接近，其一線至四線城市票房佔比依序是18.9%、44.6%、17.9%、18.7%，一、二線城市占比突出。

雖然一度有傳言稱《牛來》會「被下映」，但至今該作品仍可正常購票。由於缺少官方行銷周邊，電影院為了吸引觀眾貼出手繪海報，還有電影院考慮到觀眾預期，開放民眾在電影開場10分鐘內退票。

在社群平台Threads上，相關話題也備受討論，許多人在討論可以在哪裡看到這部電影，並流傳不少在電影院的偷拍畫面。

有在美國生活的大陸網友發文發起觀影活動，由於無法取得影片發行方的公開商務聯絡方式，他決定舉辦「遠程觀影活動」，也就是在中國大陸院線購票支持創作者，同時於舊金山書店播放盜錄版本。

雖然還是有人批評這種播放盜版的行為，但也有人覺得這是「盜亦有道」、「第一次見實體VPN」、「記得擺上手搓海報」，而且沒過多久，主辦單位開出的42個名額就已經被全數售罄。

有在美國生活的大陸網友發文發起「遠程觀影活動」，在中國大陸院線購票支持創作者，同時於舊金山書店播放盜錄版本。圖／取自Threads
有在美國生活的大陸網友發文發起「遠程觀影活動」，在中國大陸院線購票支持創作者，同時於舊金山書店播放盜錄版本。圖／取自Threads

青少年 票房 人民幣

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