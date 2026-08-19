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雨棚積水扯牆倒塌...四川村民辦升學宴出事故已知5死17傷

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
四川宜賓長寧縣一場升學宴18日發生意外，臨時雨棚積水過多造成固定雨棚的女兒牆牆體倒塌，釀成5死17傷，目前當地正進行傷者救治及善後處置。圖／取自微博
四川宜賓長寧縣一場升學宴18日發生意外，臨時雨棚積水過多造成固定雨棚的女兒牆牆體倒塌，釀成5死17傷，目前當地正進行傷者救治及善後處置。圖／取自微博

大陸四川宜賓長寧縣18日發生一起升學宴事故，一名村民在家中院壩為子女舉辦升學宴期間，臨時搭建的雨棚因積水過多，導致固定雨棚的牆體突然倒塌，造成5人死亡、17人受傷。

新華社19日報導，8月18日下午5時30分許，長寧縣硐底鎮新堡村一村民在家中院壩為子女舉辦升學宴。由於臨時搭建的雨棚積水過多，繩索拉力過大，導致用於固定雨棚的一樓房頂女兒牆牆體倒塌，造成3人現場死亡，2人送醫後搶救無效死亡，另有17名傷者正在醫院接受治療。

報導稱，四川省長寧縣應急管理局指出，目前當地正全力救治傷員並開展善後處置工作。

值得注意的是，類似的事故在大陸並不是第一次發生。此前，有地方在舉辦婚喪嫁娶的席宴中，也曾發生人員慘烈的意外。

對於建築物倒塌事故，四川資陽消防救援支隊19日在其微博帳號「資陽消防」指出，建築坍塌具有突發性、不可預見性強等特點，受到建築結構、建築品質及自然條件等因素影響，事故前兆通常不明顯，留給人員逃生的時間較短。

資陽消防提醒，建築物坍塌可能造成燃氣、供電等設施損壞，引發火災等次生災害。若遇到建築物坍塌，應避開樓梯等容易遭到破壞的區域；靠近體積較大的物體周圍可能形成較大空隙，可作為避難位置。若坍塌發生時人在床上，則可趴到床下，利用床體提供保護。

四川宜賓長寧縣一名村民18日在家中院壩舉辦升學宴，臨時搭建的雨棚因積水過多、繩索拉力過大，導致固定雨棚的牆體倒塌，造成5人死亡、17人受傷。圖／截自微博影片
四川宜賓長寧縣一名村民18日在家中院壩舉辦升學宴，臨時搭建的雨棚因積水過多、繩索拉力過大，導致固定雨棚的牆體倒塌，造成5人死亡、17人受傷。圖／截自微博影片

四川長寧縣一村民家中舉辦升學宴時發生牆體倒塌，四川省長寧縣應急管理局通報指出，事故疑與臨時雨棚積水過多、繩索拉力過大有關。圖／截自微博影片
四川長寧縣一村民家中舉辦升學宴時發生牆體倒塌，四川省長寧縣應急管理局通報指出，事故疑與臨時雨棚積水過多、繩索拉力過大有關。圖／截自微博影片

四川 升學 子女

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