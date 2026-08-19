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蘋果日報誹謗向心夫婦共諜案 香港法院判賠600萬

中央社／ 香港19日電

香港蘋果日報多年前刊登報導，指中國創新投資有限公司主席向心及其妻子龔青為「共諜」，向心夫婦其後控告蘋果日報誹謗，香港高等法院昨天裁定蘋果日報誹謗罪成，須賠償港幣150萬元（新台幣600萬元）兼付訟費。

綜合本地報章今天的報導，2019年，蘋果日報在網上及報章發布了10篇報導，指向心夫婦從事間諜活動。同年，向心夫婦向高院提訴，指相關報導屬誹謗並追討賠償。

據報導，向心夫婦原先起訴的對象有蘋果日報有限公司、蘋果互聯網有限公司、蘋果日報前總編輯羅偉光、The Age Company Pty Ltd、Fairfax MediaPublications Pty Ltd、Nine Network Australia Pty Ltd及王立強，後來與羅偉光達成和解，最後只起訴前兩者。

案件前年審結，高院法官昨天宣判兩家蘋果公司敗訴，裁定報導內容屬誹謗，下令兩家公司賠償合共150萬元兼付訟費。

法官在判決中表示，兩家蘋果公司無法證明文章的指控屬實，沒有嘗試核實指控，沒有給予原告解釋機會，也沒有轉載原告否認指控的聲明，因此裁定文章內容構成誹謗。

由於兩家蘋果公司已經解散，審訊為缺席聆訊，僅以書面抗辯。

根據網上資料，2019年兩家蘋果公司刊登向心夫婦為「共諜」的報導後，兩人在台灣捲入了共諜案，被禁離境，但由於罪證不足，兩人其後被改控洗錢罪，經一審及二審均判無罪。2023年，台灣檢察官撤銷兩人的出境限制。

向心夫婦原先起訴的被告王立強，自稱曾是中國間諜，於2019年4月持旅遊簽證進入澳洲後，向澳洲方面自首並尋求政治庇護，其後聲稱向心夫婦是中國間諜。

香港 共諜案 蘋果

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