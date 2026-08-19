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小米第2季賺447億 優於預期

經濟日報／ 記者林茂仁／綜合報導
小米第2季淨利人民幣94.6億元，雖年減20.3%，但季增99.9%，獲利表現優於預期。聯合報系資料照
小米第2季淨利人民幣94.6億元，雖年減20.3%，但季增99.9%，獲利表現優於預期。聯合報系資料照

小米集團昨（18）日公布第2季財報，單季營收人民幣1,089億元，年減6.1%；淨利潤人民幣94.6億元（約新台幣447億元），雖年減20.3%，但季增99.9%，獲利表現優於外界預期。

小米集團總裁盧偉冰表示，當前智慧手機行業最困難的時刻已經過去，記憶體價格上漲斜率將逐步放緩，下半年公司將繼續優化產品結構，透過高端化提升手機平均售價，保障手機毛利率基本保持穩定。

全球記憶體晶片短缺引發的零組件成本飆升衝擊小米獲利，小米手機毛利率從去年同期的11.5%驟降至8.5%，整體毛利率也從22.5%跌至19.8%，創下近年低點。

小米第2季智慧手機出貨量僅3,120萬支，年降26.5%，主因小米主動壓縮中低端手機出貨量，不過，小米的高端化戰略表現突出，第2季小米手機平均售價（ASP）年增25.9%，達到歷史新高的每支人民幣1,351元，大陸市場人民幣3,000元以上高端機型銷量占比提升至32.1%。

作為核心增長曲線的智慧電動汽車業務表現亮眼，第2季電動車業務營收人民幣249億元，年增17.1%，其中單季新車交付量達到10萬4,199輛，年增28.2%。今年上半年在大陸國內人民幣20萬元以上純電轎車市場中，小米SU7系列銷量排名第一，截至8月17日累計交付量已突破50萬輛 。

盧偉冰表示，小米汽車澎程系列兩款新車開啟預售後，小訂訂單表現優於預期，9月澎程系列上市後，交付速度將大幅提升，依託成熟的供應鏈體系快速爬坡產能，進一步擴大在人民幣20萬元以上市場的領先優勢，後續將持續打通手機、汽車的人車全生態體驗，優化新車的智慧座艙與自動駕駛體驗。

小米 毛利率 人民幣

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