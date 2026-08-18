中日關係惡化？香港連鎖店巨頭「日本城」改名 公司解釋原因

中日關係去年底以來陷入谷底，至今未見好轉，在此背景下，據共同社，香港日用雜貨連鎖店巨頭「日本城」7月宣布將店名更名為「真好城」。

據共同社中文網17日的消息，「日本城」上月宣布將店名更改為「真好城」。「日本城」由香港大型零售商「國際家居零售」於1991年開設首家門市，參考日本百元店模式，以10元港幣的統一價格銷售日本商品，廣受歡迎，在香港共有約260家門市。

針對這次更名，這家公司表示，隨著商品採購來源多元化，日本商品占比已降至1成多，店名已無法反映當前的商業模式，因此7月15日起逐漸將招牌更換為新店名「真好城」。

也有觀點認為此事是受到中日關係惡化的影響。日本首相高市早苗去年11月發表「台灣有事」的說法後，香港政府已暫停與日本總領事館的官方交流，日本歌手的演出也相繼取消。

另一方面，國際家居零售據報正加強與中國大陸企業的合作，公司今年5月取得了中國電商巨頭京東集團自有品牌家電和家具的銷售權。