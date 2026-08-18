快訊

卓榮泰不副署法案 韓國瑜再轟：行政權可以大吃憲政自助餐嗎？

聽新聞
0:00 / 0:00

中日關係惡化？香港連鎖店巨頭「日本城」改名 公司解釋原因

中央社／ 台北18日電

中日關係去年底以來陷入谷底，至今未見好轉，在此背景下，據共同社，香港日用雜貨連鎖店巨頭「日本城」7月宣布將店名更名為「真好城」。

據共同社中文網17日的消息，「日本城」上月宣布將店名更改為「真好城」。「日本城」由香港大型零售商「國際家居零售」於1991年開設首家門市，參考日本百元店模式，以10元港幣的統一價格銷售日本商品，廣受歡迎，在香港共有約260家門市。

針對這次更名，這家公司表示，隨著商品採購來源多元化，日本商品占比已降至1成多，店名已無法反映當前的商業模式，因此7月15日起逐漸將招牌更換為新店名「真好城」。

也有觀點認為此事是受到中日關係惡化的影響。日本首相高市早苗去年11月發表「台灣有事」的說法後，香港政府已暫停與日本總領事館的官方交流，日本歌手的演出也相繼取消。

另一方面，國際家居零售據報正加強與中國大陸企業的合作，公司今年5月取得了中國電商巨頭京東集團自有品牌家電和家具的銷售權。

中日關係 香港 日本

延伸閱讀

日相高市上任後最常見外務官員、防衛居次 分析與中日關係惡化有關

日本熊本強震滿3週 八代港重新開放大船進港

國銀海外半年賺破550億元 全年拚千億…日本跌出五強關鍵原因曝

超商龍頭不保？獲利不如全家、Lawson 日本7-11挨批價高量少

相關新聞

陸示警史上最強「超級聖嬰」將形成 明年春夏洪澇風險高

大陸國家氣候中心表示，當前赤道中東太平洋海表溫度持續升高，預計將於11至12月前後達到峰值，形成一次超強聖嬰事件（陸譯厄爾尼諾事件），大概率是歷史最強。

杭州又1起政商酒局醜聞 「拎壺衝」女職員遭性侵、脾臟破

杭州日前爆發政商酒局嚴重傷害女性醜聞，且是數月內的第二起類似醜聞。招商蛇口與建發房產為慶賀耗資60億元標得濱江地塊，邀集分管城建的濱江區副區長郁廷棟赴宴；期間，建發女員工遭強迫大量灌酒，並於酒局及KTV場合遭郁廷棟與招商蛇口浙江公司總經理趙海峰強制猥褻、粗暴推搡，導致器官破裂受傷送醫。目前趙海峰已被免職並遭警方刑事拘留，郁廷棟簡歷亦自官網撤下，案件正由司法機關深度偵辦。

動畫片「牛來」愈罵愈紅 帶動3股票飆漲 同款公仔爆單

中國國產動畫電影「牛來」原本票房慘淡，卻因畫面粗糙、劇情遭吐槽，意外掀起「愈罵愈紅」的獵奇觀影潮，熱度甚至一路燒進A股。8月16日，同花順熱股榜前五名中，有三檔個股名稱帶「牛」字，包括金牛化工、公牛集團及銅牛信息，讓網友笑稱「牛來概念股」登場，甚至有人買票支持電影，期待「牛市來」。

「牛來」逆襲爆火 導演信雨萌疑患自閉症 輿論：消費苦難？

中國國產動畫電影「牛來」原本在暑期檔毫不起眼，卻因「粗糙畫風」意外殺出一條血路。電影5日上映初期票房慘淡，甚至被觀眾形容畫質「災難級」，沒想到負評引發獵奇效應，如今票房已破1200萬人民幣，貓眼更預測最終票房有望超過8900萬元。隨著電影逆襲，導演信雨萌的個人背景也被放大檢視，其中「疑似患有自閉症」傳聞更衝上熱搜。

來往粵澳這3個口岸 港人只需出示回鄉證「一證通關」

港人來往粵澳再添便利。18日零時起，港珠澳大橋、橫琴、青茂三個合作查驗口岸正式實施優化「合作查驗，一次放行」查驗模式的三項便利措施。珠海邊檢總站表示，此次措施涵蓋港澳居民證件交驗方式優化、合作快捷通道及「聯合一站式」車道通行人員範圍擴大等內容，旨在進一步提升旅客通關體驗，促進粵港澳大灣區人員便利往來。其中，上述三口岸合作快捷通道出入境雙向可交驗回鄉證。

香港科研團在矽谷發明節狂攬44獎 嶺大蟬聯最大贏家

香港政府持續推動「產學研」協作，支持本地科研團隊走向國際舞台。16日結束的2026年矽谷國際發明節上，香港代表團再獲佳績，共獲8項特別獎、22個金獎及13個銀獎，以及香港團隊Amonova Limited憑「分散式空氣製肥平台」獲全場最高榮譽大獎。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。