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德陽造護航 華龍一號一期完工

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
太平嶺核電項目機組。本報德陽傳真
太平嶺核電項目機組。本報德陽傳真

近日，中廣廣東太平嶺核電項目二號機組順利投產發電，標誌著粵港澳大灣區首個自主三代「華龍一號」核電專案一期工程全面建成投運。作為專案核心設備總供應商，總部位於四川德陽的東方汽輪機、東方電機、東方鍋爐、東方自控等裝備製造企業，以硬核實力護航機組順利投產發電。

太平嶺核電一期項目位於廣東省惠州市惠東縣，規畫建設兩台「華龍一號」機組。其中，兩台機組的反應堆冷卻劑泵、核控制棒驅動機構、汽輪發電機組、高加／低加除氧器以及二號機組的反應堆壓力容器、堆內構件等核心設備，均為「德陽造」。

比如，在反應堆「安全之匙」核控制棒驅動機構的研製上，東方汽輪機突破了多項核心技術，經過嚴苛的台架試驗，性能達到世界先進水準。在汽輪發電機組研製過程中，東方汽輪機、東方電機基於自主研發平台，成功攻克轉子焊接、一八二八毫米長葉片、低壓缸橫向支撐及重載軸承運行穩定性、大直徑油密封等技術難點，取得多項創新成果，關鍵性能指標均達到行業一流水準，斬獲大陸創新設計大會「好設計」金獎等榮譽。

兩台機組全部投運，年發電量將超一八○億千瓦時，可滿足近兩百萬人全年生產生活用電需求，大幅增強粵港澳大灣區清潔能源供給保障能力。

核電 中廣 廣東

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