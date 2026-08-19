北京外國遊客大幅增長 數據創新高

今夏，北京入境遊市場一派火熱。僅七月，首都國際機場和大興國際機場口岸入出境外國人超六十萬人次，同比增長百分之卅一。前七個月，北京離境退稅申請單開具數量同比增長四倍，離境退稅商品銷售額、辦理離境退稅額均同比增長超四成，離境退稅業務各項資料創歷史新高。北京入境旅遊市場正從傳統觀光打卡，加速向「觀光+消費」多元模式轉型。

一早，秀水街剛剛打開大門，來自愛爾蘭的Oliver就和父母、弟弟一起走進商場。逐層逛下來，十二歲的Oliver挑了好幾件新衣服，「明天可以穿著新衣服去環球影城啦！」他興奮地說。

傍晚時分，秀水街愈發熱鬧。剛結束景點遊覽的外國遊客湧入商場，一番選購之後，個個手提購物袋滿載而歸。秀水街負責人董青透露，隨著入境遊持續升溫，今年以來商場外國遊客數量同比增長了八倍。

結束在天壇公園的遊覽，不少外國遊客會「轉戰」紅橋市場，感受「京城珍珠第一家」的特色魅力。位於市場五層的觀壇藝術空間擁有遠眺天壇祈年殿的絕佳視野，經過升級改造，這裡已成為集觀景、餐飲、文化體驗於一體的熱門打卡地。傍晚，遊客紛紛登上露台，用相機定格祈年殿日落美景。目前，紅橋市場日均客流達到八千餘人次，其中外國遊客約占七成。

除了傳統北京特產，如今，中國造智慧產品幾乎成了境外遊客購物袋裡的必選品。

在三里屯太古里，小米之家門店人頭攢動。手機、充電寶、電動牙刷、刮鬍刀、智慧小風扇等電子產品紛紛被裝入外國遊客購物袋。大疆國貿店內，不少外國遊客專程來挑選便攜影像拍攝設備。「這次旅行要用這款相機拍Vlog」、「有朋友讓我幫他帶一台」，電子產品成為外國遊客的新寵。

外國遊客暢快購物的背後，是北京圍繞支付、出行、退稅等環節，持續完善的入境消費服務體系。在北京的多家購物中心裡，入境友好服務全面升級。雙語互動螢幕、雙語標識隨處可見，商戶多語種標識覆蓋率達百分之九十五，可刷外幣卡商戶覆蓋率達百分之八十五，離境退稅「即買即退」集中退付點ＰＯＳ機支持ＶＩＳＡ、MasterCard、ＪＣＢ等全球主流卡組織。