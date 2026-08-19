聽新聞
0:00 / 0:00

北京外國遊客大幅增長 數據創新高

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
今夏，北京入境遊市場一派火熱。圖為外國遊客在北京秀水街購物。本報北京傳真
今夏，北京入境遊市場一派火熱。圖為外國遊客在北京秀水街購物。本報北京傳真

今夏，北京入境遊市場一派火熱。僅七月，首都國際機場和大興國際機場口岸入出境外國人超六十萬人次，同比增長百分之卅一。前七個月，北京離境退稅申請單開具數量同比增長四倍，離境退稅商品銷售額、辦理離境退稅額均同比增長超四成，離境退稅業務各項資料創歷史新高。北京入境旅遊市場正從傳統觀光打卡，加速向「觀光+消費」多元模式轉型。

一早，秀水街剛剛打開大門，來自愛爾蘭的Oliver就和父母、弟弟一起走進商場。逐層逛下來，十二歲的Oliver挑了好幾件新衣服，「明天可以穿著新衣服去環球影城啦！」他興奮地說。

傍晚時分，秀水街愈發熱鬧。剛結束景點遊覽的外國遊客湧入商場，一番選購之後，個個手提購物袋滿載而歸。秀水街負責人董青透露，隨著入境遊持續升溫，今年以來商場外國遊客數量同比增長了八倍。

結束在天壇公園的遊覽，不少外國遊客會「轉戰」紅橋市場，感受「京城珍珠第一家」的特色魅力。位於市場五層的觀壇藝術空間擁有遠眺天壇祈年殿的絕佳視野，經過升級改造，這裡已成為集觀景、餐飲、文化體驗於一體的熱門打卡地。傍晚，遊客紛紛登上露台，用相機定格祈年殿日落美景。目前，紅橋市場日均客流達到八千餘人次，其中外國遊客約占七成。

除了傳統北京特產，如今，中國造智慧產品幾乎成了境外遊客購物袋裡的必選品。

在三里屯太古里，小米之家門店人頭攢動。手機、充電寶、電動牙刷、刮鬍刀、智慧小風扇等電子產品紛紛被裝入外國遊客購物袋。大疆國貿店內，不少外國遊客專程來挑選便攜影像拍攝設備。「這次旅行要用這款相機拍Vlog」、「有朋友讓我幫他帶一台」，電子產品成為外國遊客的新寵。

外國遊客暢快購物的背後，是北京圍繞支付、出行、退稅等環節，持續完善的入境消費服務體系。在北京的多家購物中心裡，入境友好服務全面升級。雙語互動螢幕、雙語標識隨處可見，商戶多語種標識覆蓋率達百分之九十五，可刷外幣卡商戶覆蓋率達百分之八十五，離境退稅「即買即退」集中退付點ＰＯＳ機支持ＶＩＳＡ、MasterCard、ＪＣＢ等全球主流卡組織。

北京 遊客 退稅 觀光

延伸閱讀

北京700歲中軸線 「最美漫步道」圈粉中外遊客

漢服、旅拍、美甲 外國遊客瘋「中國遊3件套」

日本遊客逛小北百貨狂買30多件戰利品 網笑：像台灣人逛唐吉訶德

首7月3100萬人訪香港 「機場城市」多項目啟動

相關新聞

北京外國遊客大幅增長 數據創新高

今夏，北京入境遊市場一派火熱。僅七月，首都國際機場和大興國際機場口岸入出境外國人超六十萬人次，同比增長百分之卅一。前七個月，北京離境退稅申請單開具數量同比增長四倍，離境退稅商品銷售額、辦理離境退稅額均同比增長超四成，離境退稅業務各項資料創歷史新高。北京入境旅遊市場正從傳統觀光打卡，加速向「觀光+消費」多元模式轉型。

德陽造護航 華龍一號一期完工

近日，中廣核廣東太平嶺核電項目二號機組順利投產發電，標誌著粵港澳大灣區首個自主三代「華龍一號」核電專案一期工程全面建成投運。作為專案核心設備總供應商，總部位於四川德陽的東方汽輪機、東方電機、東方鍋爐、東方自控等裝備製造企業，以硬核實力護航機組順利投產發電。

海峽友誼盃足賽 台灣獲青年組冠軍

「海峽友誼盃」二○二六年海峽兩岸（沙縣）青少年足球賽於十六日圓滿落幕。八支台灣青少年足球隊與大陸隊伍同場切磋，在激烈的賽事中精進球技、收穫成長。其中，台灣隊伍技壓群雄，成為賽事最大亮點，斬獲青年組冠軍。

朱鎔基遺體火化 習近平送行…告別式規格比照李克強

大陸國務院前總理朱鎔基的遺體昨日上午在北京八寶山革命公墓火化，中共總書記習近平率另六名政治局常委、國家副主席等全體領導人出席送別儀式，規格與二○二三年前總理李克強的告別式相當。近年身體狀況欠佳的前領導人胡錦濤則送花圈致哀。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。