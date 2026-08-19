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海峽友誼盃足賽 台灣獲青年組冠軍

聯合報／ 樊嘉琳／沙縣報導
台灣球員全力跑位、傳接配合。樊嘉琳／攝影
台灣球員全力跑位、傳接配合。樊嘉琳／攝影

海峽友誼盃」二○二六年海峽兩岸（沙縣）青少年足球賽於十六日圓滿落幕。八支台灣青少年足球隊與大陸隊伍同場切磋，在激烈的賽事中精進球技、收穫成長。其中，台灣隊伍技壓群雄，成為賽事最大亮點，斬獲青年冠軍

據悉，此次賽事規模升級，在沙縣多場地同步開賽。參與本次交流的賴教練表示，「沙縣小吃特別多，場地也維護得不錯。我們平時大多只打小型賽事，這次賽事規模大、參賽隊伍多，是很難得的參賽體驗。」

台灣隊伍在交流賽中展現精湛球技，斬獲青年組冠軍。「能拿下沙縣足球賽冠軍，對我們全隊來說是意料之外的驚喜。」隊員賴同學表示，整個賽事每位隊友全力拚搏、穩定發揮訓練水準，這份榮譽屬於所有人的團結與付出。

隊員李同學在比賽時送出關鍵助攻，他表示，在比賽時維持平常心，持續觀察對手戰術並適時調整，在教練指引下搶得先機，很開心能為隊伍拔得頭籌，「大家來自不同地方，因為熱愛足球相聚，這樣的氛圍特別珍貴。」

本次賽事，綠茵場上台灣、沙縣足球小將展現激烈攻防，截然不同的對抗節奏與戰術思路，讓球員們都感觸良多。參與Ｕ十六組別的劉同學是首次來到沙縣參賽，他表示，「對手身體素質更好，身體對抗強度遠超出我的預想。」賽事裡一記扳平進球令他記憶猶新，「當時隊友傳中過來，我抓住機會搶點射門，順利追平比分，這場比賽讓我學到很多。」

來自台灣的簡同學表示，「這是我第一次來沙縣參賽，也是首次和在地選手同場競技，我覺得對手實力都很出色，每位球員都有獨特的球風與打法，很難得有機會互相切磋交流。」

本次足球賽事搭建起兩岸青少年實戰切磋的平台，參賽小將在多輪競技中累積實戰經驗、實現全方位成長。本次帶隊參賽的林教練表示，「這次賽事匯聚了不同年齡、體格、競技水準的隊伍，各類高強度對抗、快速攻防轉換，能打破球員訓練的侷限，拓寬賽場視野與賽場判斷力。」他認為，對於孩子們來說，在心理層面上的成長更難得。「三天比賽下來，大家慢慢適應了各式各樣的對抗強度與戰術風格，懂得接納多元的比賽思路。」

海峽 青年 冠軍 台灣 足球

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