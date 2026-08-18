中國力促婚育 河北高速公路服務區開設婚姻登記處

中國近年大力促進婚育，繼日前天津一家銀行開設婚姻登記點後，河北一處高速公路服務區也開設婚姻登記處。此外，明天就是農曆七夕，中國多處景區也應景推出新婚夫妻憑證免門票的活動。

港媒星島日報報導，近日有網友發現河北石家莊鹿泉高速服務區內開設了婚姻登記處，並配有「路遇良緣，途伴一生」「愛在七夕，驛路同心」等宣傳標語。

天津近日也啟用全中國首個設於銀行據點內的婚姻登記點，同時提供免費頒證儀式、專屬照片定製銀行卡等服務。還有地方民政部門入駐音樂節，提供現場結婚登記服務。

除此之外，19日是農曆七夕情人節，據澎湃新聞，中國多處景區推出新婚優惠活動，例如河南周口市太昊伏羲陵文化旅遊區公告，19日當天辦理結婚登記的新婚夫婦，憑結婚證書、雙方有效身分證件，可享受夫妻二人景區門票免費政策。

不過，中國近年雖然大力促進婚育，去年更取消婚姻登記地域限制，但結婚對數依然下滑。中國民政部網站12日發布第2季統計數據，今年上半年結婚登記降至327.5萬對，創下歷史同期新低，比去年同期減少26.4萬對。