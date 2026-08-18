快訊

搜救犬Wilson傳遭虐死？花蓮消防局公布遺體、頭骨照片

15人遭螫傷！南韓釜山松島海上纜車傳蜂群攻擊 5台灣人受傷

政院周四拍板明年度總預算 今年度追加預算因「這理由」恐來不及

聽新聞
0:00 / 0:00

香港人口增加 逾二萬大陸居民移入

聯合報／ 香港特派員李春/即時報導
最新數據顯示，751.8萬人，較去年中增加1.9萬人，圖為香港維多利亞港沿岸景色。（中新社）
最新數據顯示，751.8萬人，較去年中增加1.9萬人，圖為香港維多利亞港沿岸景色。（中新社）

香港政府公布最新人口統計數字，香港人口增至751.8萬人，較去年中增加1.9萬人，增加原因中主要是近4萬人淨移入，其中2.3萬人持單程證由大陸移入香港定居。

香港政府公布說，截至今年中，香港人口有751萬8300人，較去年中增加約1.94萬人。去年中至今年中，錄得3.98萬名香港居民淨移入；同期自然減少人口有2.04萬，出生人數為2.97萬人，死亡人數5.01萬人。

港府發言人稱，香港各項吸引人才和輸入勞工措施，持續吸引各地人士移入香港，抵銷人口自然減少的影響。

目前香港總人口中，常住居民佔超過725萬人，流動居民約27萬人。在男女比例方面，香港女多男少的現象持續並有輕微擴大趨勢，今年年中香港男性為341.1萬人，女性達410.7萬人，即每1000名女性對應約831名男性。

香港 人口

延伸閱讀

治安好、教育佳、交通便捷… 138國際運動精英落戶香港

首7月3100萬人訪香港 「機場城市」多項目啟動

赴香港升學趨低齡化 宿舍一位難求 私營公寓消防、照顧待改善

來往粵澳這3個口岸 港人只需出示回鄉證「一證通關」

相關新聞

陸示警史上最強「超級聖嬰」將形成 明年春夏洪澇風險高

大陸國家氣候中心表示，當前赤道中東太平洋海表溫度持續升高，預計將於11至12月前後達到峰值，形成一次超強聖嬰事件（陸譯厄爾尼諾事件），大概率是歷史最強。

杭州又1起政商酒局醜聞 「拎壺衝」女職員遭性侵、脾臟破

杭州日前爆發政商酒局嚴重傷害女性醜聞，且是數月內的第二起類似醜聞。招商蛇口與建發房產為慶賀耗資60億元標得濱江地塊，邀集分管城建的濱江區副區長郁廷棟赴宴；期間，建發女員工遭強迫大量灌酒，並於酒局及KTV場合遭郁廷棟與招商蛇口浙江公司總經理趙海峰強制猥褻、粗暴推搡，導致器官破裂受傷送醫。目前趙海峰已被免職並遭警方刑事拘留，郁廷棟簡歷亦自官網撤下，案件正由司法機關深度偵辦。

動畫片「牛來」愈罵愈紅 帶動3股票飆漲 同款公仔爆單

中國國產動畫電影「牛來」原本票房慘淡，卻因畫面粗糙、劇情遭吐槽，意外掀起「愈罵愈紅」的獵奇觀影潮，熱度甚至一路燒進A股。8月16日，同花順熱股榜前五名中，有三檔個股名稱帶「牛」字，包括金牛化工、公牛集團及銅牛信息，讓網友笑稱「牛來概念股」登場，甚至有人買票支持電影，期待「牛市來」。

「牛來」逆襲爆火 導演信雨萌疑患自閉症 輿論：消費苦難？

中國國產動畫電影「牛來」原本在暑期檔毫不起眼，卻因「粗糙畫風」意外殺出一條血路。電影5日上映初期票房慘淡，甚至被觀眾形容畫質「災難級」，沒想到負評引發獵奇效應，如今票房已破1200萬人民幣，貓眼更預測最終票房有望超過8900萬元。隨著電影逆襲，導演信雨萌的個人背景也被放大檢視，其中「疑似患有自閉症」傳聞更衝上熱搜。

來往粵澳這3個口岸 港人只需出示回鄉證「一證通關」

港人來往粵澳再添便利。18日零時起，港珠澳大橋、橫琴、青茂三個合作查驗口岸正式實施優化「合作查驗，一次放行」查驗模式的三項便利措施。珠海邊檢總站表示，此次措施涵蓋港澳居民證件交驗方式優化、合作快捷通道及「聯合一站式」車道通行人員範圍擴大等內容，旨在進一步提升旅客通關體驗，促進粵港澳大灣區人員便利往來。其中，上述三口岸合作快捷通道出入境雙向可交驗回鄉證。

香港科研團在矽谷發明節狂攬44獎 嶺大蟬聯最大贏家

香港政府持續推動「產學研」協作，支持本地科研團隊走向國際舞台。16日結束的2026年矽谷國際發明節上，香港代表團再獲佳績，共獲8項特別獎、22個金獎及13個銀獎，以及香港團隊Amonova Limited憑「分散式空氣製肥平台」獲全場最高榮譽大獎。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。