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香港人口增加 逾二萬大陸居民移入
香港政府公布最新人口統計數字，香港人口增至751.8萬人，較去年中增加1.9萬人，增加原因中主要是近4萬人淨移入，其中2.3萬人持單程證由大陸移入香港定居。
香港政府公布說，截至今年中，香港人口有751萬8300人，較去年中增加約1.94萬人。去年中至今年中，錄得3.98萬名香港居民淨移入；同期自然減少人口有2.04萬，出生人數為2.97萬人，死亡人數5.01萬人。
港府發言人稱，香港各項吸引人才和輸入勞工措施，持續吸引各地人士移入香港，抵銷人口自然減少的影響。
目前香港總人口中，常住居民佔超過725萬人，流動居民約27萬人。在男女比例方面，香港女多男少的現象持續並有輕微擴大趨勢，今年年中香港男性為341.1萬人，女性達410.7萬人，即每1000名女性對應約831名男性。
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