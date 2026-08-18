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陸示警史上最強「超級聖嬰」將形成 明年春夏洪澇風險高

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸國家氣候中心預估，11至12月前後將出現超強聖嬰現象，明年春夏長江流域在內的多個流域發生洪澇災害的風險將升高。圖為今年7月底，「紅霞」颱風導致廣東東部的普寧發生嚴重洪澇。路透
大陸國家氣候中心預估，11至12月前後將出現超強聖嬰現象，明年春夏長江流域在內的多個流域發生洪澇災害的風險將升高。圖為今年7月底，「紅霞」颱風導致廣東東部的普寧發生嚴重洪澇。路透

大陸國家氣候中心表示，當前赤道中東太平洋海表溫度持續升高，預計將於11至12月前後達到峰值，形成一次超強聖嬰事件（陸譯厄爾尼諾事件），大概率是歷史最強。

聖嬰現象（陸譯厄爾尼諾）是赤道中東太平洋海溫持續偏高並造成大氣環流異常的一種氣候現象。大陸國家氣候中心對特定區域海溫指數進行監測，當指數3個月滑動平均的絕對值達到或超過0.5℃且持續至少5個月，則判定為一次聖嬰事件。

值得注意的是，聖嬰愈強，不代表未來一年全球各地每天都會發生超級暴雨、洪水或大型風暴，而是過往與聖嬰高度相關的典型氣候模式出現機率也愈高，部分地區發生乾旱、豪雨或異常高溫的可能性增加。

中新網報導，大陸國家氣候中心指出，赤道中東太平洋已於今年5月進入聖嬰狀態。近期海溫持續快速上升。7月監測區海溫指數已達2.09℃，比6月上升0.49℃；到8月上半月進一步攀升至2.64℃，增暖速度非常迅猛。預計赤道中東太平洋海表溫度將繼續維持波動上升態勢，於11至12月前後達到本次事件的峰值。

該中心繼續進一步稱，鑒於當前增暖趨勢明顯，3個月滑動平均的峰值大概率將超過2.5℃這一關口，形成一次超強聖嬰事件，強度有望超過歷史上3次超強事件(1982/1983年、1997/1998年和2015/2016年)，成為有觀測記錄以來最強的一次。

大陸國家氣候中心首席預報員陳麗娟此前表示，在聖嬰衰減並結束的明年春夏季，降水偏多範圍大，長江流域在內的多個流域發生洪澇災害的風險高，大陸大部地區氣溫明顯偏高，夏季高溫熱浪強度更強、範圍更廣。厄爾尼諾影響具有滯後性，農業、電力、基建、交通等重點行業易受其影響，需警惕能源保供壓力、糧食生產旱澇威脅，以及極端天氣對交通和城市運行的衝擊。

而西方國家檢測也有相同結論，美國CNN報導，多數電腦模型顯示，這次聖嬰最終強度可能超越過去數十年的紀錄，成為至少1950年以來最強的一次。目前用於預測聖嬰發展的電腦模型幾乎一致認為，強烈甚至破紀錄的聖嬰將持續整個冬季，甚至可能一路延續至2027年。

聖嬰現象

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