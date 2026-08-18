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河南殺人犯被捧成「反村霸英雄」　中媒轟：法盲狂歡

中央社／ 台北18日電

河南駐馬店市西平縣51歲男子夏付鋼，於上月30日因瑣事與租屋處鄰居發生爭執，隨後持刀將對方刺傷致死並潛逃。這一則常見的社會新聞，犯罪者被中國網友加油添醋成「反村霸英雄」，並為此加入很多不見於官方報導的敘事。中國媒體評論說，這是「法盲狂歡」。

據河南省駐馬店市西平縣「7·30」案件工作專班此前通報，西平縣柏城街道於7月30日上午發生一宗重大刑事案件，導致1人死亡及多人受傷。涉案的51歲男子夏付鋼在行兇後畏罪潛逃，當地警方已發出緊急協查通報，懸賞最高5萬元人民幣（約24萬台幣）全力通緝歸案。

之後，河南省駐馬店市「7·30」專案組8日通報稱，夏付鋼下午4時許在漯河市源匯區空塚郭鎮被捕。

但中國網友之間傳遞出不同的敘事。首先，網上有人說西平縣發生了「5人滅門慘案」，說得有鼻子有眼，包含「侯家5口被捅」、「2歲幼子被捅至內臟外露」。

其次，網上很多人傳說夏付鋼殺的是村幹部，是「村霸欺人太甚，終遭反噬」。很多人一看「村幹部」3個字，自動腦補出一整套「村幹部不作為、欺壓村民」的劇情，然後就開始同情嫌疑人，甚至有人誇他是「為民除害」。不少人更在短影音平台發布影片，聲稱自己在農地裡為他送去了麵包、水等物資。

還有一個流傳很廣的說法，說是一個老頭發現了嫌疑人、然後舉報了。因此，夏付鋼落網後，輿論的矛頭又轉而對準其落網地附近村莊的一名「賣梨老頭」。因為不少網民瘋傳，正是此人舉報了夏付鋼，隨後網暴便無差別地蔓延至整個漯河市的賣梨商販與農民。

四川媒體「紅星新聞」於16日刊出調查報導指出，夏男落網地附近村莊的負責人表示，網上流傳「賣梨老頭舉報」的說法純屬憑空捏造。他透露，在夏付鋼落網後的2天內，隨著短影音平台的謠言發酵，有大量外來人員蜂擁至村裡，最終全被攔在村口；多名當地村民也證實，村內根本沒有「賣梨老頭舉報」這回事。

而對於網傳被害人一家是「村霸」一事，「紅星新聞」引述西平當地權威知情人士澄清，此說法不屬實。真相是被害人今年56歲，是一名患有腦血栓、行動不便的殘疾人士；而夏付鋼僅是外來人員，在案發地點租房堆放雜物僅約10天，兩家人此前根本互不相識。

中國政法大學副教授朱巍接受「紅星新聞」採訪時分析，刑事案件發生後，警方往往僅發布簡短通報或懸賞資訊，大眾進而轉向透過大量自媒體了解案情。針對網路上對被害人的汙名化，以及嫌疑人落網後輿論對「賣梨老頭」乃至漯河梨農的無差別攻擊，朱巍將此定性為典型的網路暴力行為：「一開始是為了流量，後來大家像是找到了一個宣洩口。」

「紅星新聞」17 日再發文痛批，將瑣事釀成的命案置換為「反抗惡霸」的快意恩仇，暴露了網絡輿論是非顛倒、反文明與反法治的價值扭曲。而揚言給兇手送飯、網暴無辜梨農的行為，更是既無德又違法的「法盲狂歡」。

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