頂規紀念 習近平：江澤民具歷史擔當和政治勇氣

中共官方昨天在北京舉行「紀念江澤民同志誕辰一百周年大會」，中共總書記習近平高度評價江澤民的歷史擔當與政治勇氣，提及江領導實現港、澳回歸，以及推動兩岸達成「九二共識」。習並引用江澤民的話說，中華民族將在「完成祖國統一」和建立富強民主文明的社會主義現代化國家的基礎上實現偉大的復興。

中共建政以來，已故領袖百年誕辰一般只召開座談會，江澤民是第七名享有紀念大會的頂級規格。此外，央視上周起播出十二集江澤民紀錄片，紀念幣與郵票也於昨天同步發行。

據央視直播，習近平在談話中高度讚揚江澤民是卓越領導人，習近平從政治信仰、為民情懷、創新精神、戰略思維和非凡膽略這五方面論述江澤民的政治遺產。

習近平提到六四事件，指「一九八九年春夏之交發生的嚴重政治風波」，時任上海市委書記的江澤民「堅決支持和執行黨中央正確決策」，有力維護了上海穩定。

他說，面對一九八○年代末九○年代初國際風雲變幻和國內發生嚴重政治風波的重大考驗時，江澤民毫不動搖堅持經濟建設與改革開放，堅決維護了國家的獨立、尊嚴、安全、穩定。

習近平還提到，江澤民領導實現香港、澳門順利回歸，推動兩岸雙方達成體現一個中國原則的「九二共識」，有力開展反分裂、反「台獨」重大鬥爭。

習近平強調，要學習江澤民堅毅果敢的非凡膽略，江澤民勇於在重大歷史關頭和關鍵時刻果斷決策，沉著應對風險挑戰，堅決克服艱難險阻。

習高度肯定江以強烈的歷史擔當和巨大的政治勇氣，「領導我們妥善處置危及國家政治大局穩定的重大隱患」。習還引述江曾言「對於符合黨的路線方針政策和中央要求的事情，看準了的，就要果斷決策、雷厲風行，絕不可優柔寡斷、延誤時機」。

習並期許在新征程上，要強化憂患意識，樹立底線思維，更好統籌發展和安全，以頑強的鬥爭精神、高超的鬥爭本領積極應對風高浪急甚至驚濤駭浪的重大考驗。

新華社報導，昨天約有六千人出席大會，出席者還包括全體政治局常委、國家副主席，以及眾多退休領導人，包括溫家寶、栗戰書、汪洋、曾慶紅、王岐山，江澤民的親屬子女亦現身大會，但八十三歲的前中共總書記胡錦濤缺席。江澤民二○二二年十一月辭世，享耆壽九十六歲。