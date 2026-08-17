港府部門應用AI效果良好 將擴大推動

香港當局為提升政府部門服務質素，近年在多個部門試行使用人工智慧（AI）；當局今天公布，部分試用效果顯著，比如某些涉及官方審批的時間大幅縮減9成，今後將會持續推行AI應用。

香港政府去年中宣布成立AI效能提升組，目的是統籌和指導各政府部門有效應用AI技術，重組工作流程，推動科技革新，以提升社會效率和公共服務質素。

港府表示，首批使用AI的有30個項目，涉及13個部門，涵蓋運輸牌照、康體設施、食物業牌照、環境衛生、投訴處理、環境保護等，大都與市民和企業息息相關。

據公布，這30個項目應用AI的目的，有的是要優化各類申請的審批或輪候流程，令其更容易、更快捷，結果是部分個案的審批或輪候時間大幅縮減9成；有的是要精簡政府內部工序，提升工作效率，結果是通過應用AI技術，部分工序的處理時間由原本的數日壓縮至數小時。

AI效能提升組組長、政務司副司長卓永興說，首批項目展現了在跨部門推行AI的潛力，不同部門雖然職能各異，但不少工作相似，比如網上預約、牌照申請、審核評估、回覆查詢、環境監察等。

他說，如果某方案在某部門試行成功，相關經驗、技術和推行模式便可適當地推廣至其他部門應用。

他說，政府會繼續推動更多AI應用，發掘更多AI應用場景，將首批項目的成功經驗複製和擴大，進一步提升政府運作效率和服務質素，讓市民和企業感受到數智化轉型帶來的便利和效益。