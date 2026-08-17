快訊

不只蕭伊受害…前女友妮婭低調認「Joeman是慣犯」：看到她像看到自己

聽新聞
0:00 / 0:00

港府部門應用AI效果良好 將擴大推動

中央社／ 香港17日電

香港當局為提升政府部門服務質素，近年在多個部門試行使用人工智慧（AI）；當局今天公布，部分試用效果顯著，比如某些涉及官方審批的時間大幅縮減9成，今後將會持續推行AI應用。

香港政府去年中宣布成立AI效能提升組，目的是統籌和指導各政府部門有效應用AI技術，重組工作流程，推動科技革新，以提升社會效率和公共服務質素。

港府表示，首批使用AI的有30個項目，涉及13個部門，涵蓋運輸牌照、康體設施、食物業牌照、環境衛生、投訴處理、環境保護等，大都與市民和企業息息相關。

據公布，這30個項目應用AI的目的，有的是要優化各類申請的審批或輪候流程，令其更容易、更快捷，結果是部分個案的審批或輪候時間大幅縮減9成；有的是要精簡政府內部工序，提升工作效率，結果是通過應用AI技術，部分工序的處理時間由原本的數日壓縮至數小時。

AI效能提升組組長、政務司副司長卓永興說，首批項目展現了在跨部門推行AI的潛力，不同部門雖然職能各異，但不少工作相似，比如網上預約、牌照申請、審核評估、回覆查詢、環境監察等。

他說，如果某方案在某部門試行成功，相關經驗、技術和推行模式便可適當地推廣至其他部門應用。

他說，政府會繼續推動更多AI應用，發掘更多AI應用場景，將首批項目的成功經驗複製和擴大，進一步提升政府運作效率和服務質素，讓市民和企業感受到數智化轉型帶來的便利和效益。

港府 香港 人工智慧

延伸閱讀

人資系統結合AI 出勤跟薪資管理更加精確

健行科大助企業客製化導入AI 創造看得見的數位改變

鄧白氏第3季台灣企業AI動能指數出爐 逾八成企業已見AI投資效益

創泓科技攜手上緯智聯 搶進「台灣AI機器人生態系」

相關新聞

傳銷頭目出獄化身國學大師 號稱改造青少年 竟打瘋女學生

中國近來常有家長將不受管教的孩子送往培訓學校「改造」，卻屢屢傳出管教不當事件。近日，浙江新昌「如是書院」被踢爆對學生毆打、限制人身自由等行為，更傳出有女孩被「打瘋」、大小便失禁。創辦人賴澤平等三人涉嫌虐待學員已被刑拘。

如是書院背後營銷／洗腦家長 「打才能教育好孩子」

「如是書院」爆出毆打學員爭議，該書院「洗腦」家長的話術及手法也逐一曝光。據了解，賴澤平會讓家長、孩子上台講述困境，再當眾斥責甚至打人，待對方心理防線被擊垮後，再提出自己能解決問題。他還會將自己打人的行為美化成「揍你都是為你好」、「你碰見了世間少見的傳統好老師」；再藉由書院建立的家長群分享「好消息」，營造出群體認可假象。

影迷獵奇爭睹「牛來」 自己人大連卻不挺、下架該片

中國國產動畫電影「牛來」因畫面粗糙、劇情荒誕，意外在社群平台暴紅，不少觀眾抱著「我倒要看看有多爛」的心態進戲院，讓原本乏人問津的電影票房突破920萬（人民幣，下同，約136萬美元），更擠進今年國產動畫片前十。「牛來」導演信雨萌是大連人，大連多家影院卻不挺自家人，反而下架該片，原因是「怕影響大連形象」。

浙江「如是書院」涉虐待學員遭關停 創辦人如平等3人被刑拘

浙江新昌「如是書院」日前被揭以國學、禮儀及家庭教育為名，對未成年學員實施毆打、體罰及限制人身自由。當地聯合調查組16日晚間通報，書院屬無資質違法經營，目前已遭依法關停，創辦人賴某明等3人涉嫌虐待被看護人罪，已被警方刑事拘留。調查也發現其他違法犯罪線索，案件正在進一步偵辦中。

吳艷妮13秒12奪冠 全錦賽3連冠+6冠王 瞄準名古屋亞運

2026年全國田徑錦標賽女子100米欄決賽16日在浙江衢州舉行， 四川田徑名將吳艷妮以13秒12的成績率先衝線，成功奪冠，實現個人在該項目上的全錦賽三連冠及六冠王。她的下一個目標應該是名古屋亞運會，亞洲紀錄12秒44，吳艷妮要想在這個平台上有所突破，得把成績再提一提。

赴香港升學趨低齡化 宿舍一位難求 私營公寓消防、照顧待改善

由於「高才通」等人才子女居香港滿兩年可合資格申請八大及其他專上課程資助學額，近年出現留學生低齡化現象，小學也開始湧現留學生。媒體調查發現，坊間私營學生公寓如雨後春筍，甚至向未成年小學生提供寄宿，每年宿費高達20萬港元（約逾2萬5000美元）。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。