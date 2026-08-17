浙江「如是書院」涉虐待學員遭關停 創辦人如平等3人被刑拘

浙江新昌「如是書院」日前被揭以國學、禮儀及家庭教育為名，對未成年學員實施毆打、體罰及限制人身自由。當地聯合調查組16日晚間通報，書院屬無資質違法經營，目前已遭依法關停，創辦人賴某明等3人涉嫌虐待被看護人罪，已被警方刑事拘留。調查也發現其他違法犯罪線索，案件正在進一步偵辦中。

據央視新聞報導，8月5日有媒體曝光浙江新昌「如是書院」相關問題，當地當天隨即成立聯合調查組，展開線索核查、調查取證及溯源摸排。

官方通報指出，「如是書院」創辦人賴某明，化名「如平」，1968年出生，2002年曾因犯非法經營罪，被廣西北海市海城區人民法院判處有期徒刑2年，並處罰金人民幣50萬元（約台幣236萬元）。

經查，「如是書院」未依法辦理相關登記備案手續，經營場所由賴某明2016年向一家民營企業轉租，占地306.1畝，相關業務主要透過賴某明及其親屬關聯的6家公司開展，登記經營範圍包括文化藝術活動策畫、招生輔助、健康諮詢及教育諮詢等。

調查組認定，「如是書院」在沒有相關資質的情況下，以國學、禮儀為名，透過長期班、短期班及講座等形式，分批進行封閉式培訓。目前書院已被依法關停，在訓學員也已全部返回。

通報進一步指出，調查取證發現，「如是書院」在經營活動中存在毆打、體罰及限制人身自由等行為。賴某明、程某、謝某宇等3人涉嫌虐待被看護人罪，已於8月7日被新昌縣公安機關刑事拘留。

此前《南方都市報》曾披露，一名16歲少女小林（化名）因厭學、頂撞父母，2024年10月被送進如是書院內設的「木鐸學堂」，父母支付人民幣12萬元（約台幣56萬元）學費，希望透過封閉式管理進行「矯治」。

報導提及，小林入學後手機與身分證遭沒收，每天必須早起打坐、讀經及上課，若不服從便可能遭到毆打。因擔心暑假再度被父母送回書院，她事先錄下求救影片後逃家，並在影片中留下「聯繫不上我，請報警救我」等話語。

報導稱，賴某明出獄後將自己包裝成「傳統國學大師」及「家庭教育導師」，曾宣稱「孩子只有挨打才能教育好」、「我揍你都是為你好」。書院則將部分體罰稱為「請戒尺做規矩」。

調查組表示，偵辦過程中警方另發現其他違法犯罪線索，相關案件正在進一步偵辦中。「如是書院」一案也暴露新昌縣相關部門存在監管缺位問題，當地將進行全面整改，並對相關工作人員嚴肅追責問責。