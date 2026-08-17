陸粗糙動畫《牛來》爆紅 胡錫進：犯神經、借題發揮

被不少大陸網友形容製作粗糙的動畫電影《牛來》，近日卻因「愈罵愈紅」意外成為話題，票房也逆勢攀升。大陸《環球時報》前總編輯胡錫進16日接連在微博發文評論，稱《牛來》爆紅是觀眾某種逆反、獵奇心態，加上網路放大偶然性的結果，並直言「誇大拔高《牛來》現象意義的，大多是犯神經，借題發揮」，呼籲外界不要「細思極恐」。

《牛來》8月5日在大陸上映，講述小牛「牛來」成長並學會擔當的故事。影片上映初期票房慘淡，畫面、建模及劇情遭不少網友吐槽，卻反而激起觀眾獵奇心理。8月14日至15日，《牛來》單日放映場次由21場激增至359場，累計票房一度突破人民幣500萬元（約台幣2,365萬元），並躋身今年大陸國產動畫電影票房前10名。

胡錫進16日凌晨先在微博發文稱，《牛來》的製作「可不是一般的糙」，甚至形容「很像是幼兒園老師帶大班小朋友畫出來的」。但他實際進電影院觀看後發現，全場座無虛席，從頭到尾充滿笑聲，電影結束時觀眾甚至一起鼓掌，讓他形容這是「一個不知走了什麼『邪運』、完全不可複製的網路時代觀影奇蹟」。

同日下午，胡錫進再度發文稱，《牛來》走紅「肯定是觀眾某種逆反心態的爆發」，有人將其與過去「審醜」現象類比，「這種說法有點狠，但也並非毫無道理」。他認為，另一層原因可能是普通觀眾對「沒有任何圈內資歷、卻懷抱電影夢想普通人的同情」。

胡錫進並稱，真正喜歡《牛來》的「只能是學齡前、而且是幼兒園中小班的小朋友」，成年人若抱著正常心態觀看，「除了獵奇，想要看它能『爛到什麼程度』，否則根本看不下去」。他表示，當片中人物稍微出現較突出的表情或動作時，影廳內就會爆出笑聲。

到了16日晚間，胡錫進再發長文指，「誇大拔高《牛來》現象意義的，大多是犯神經，借題發揮」，《牛來》本身沒什麼意義，突然爆火「也沒啥意義」，只反映任何事情都可能存在極端偶然性，人也有逆反口味和獵奇興趣，而網路能將這種偶然性放大。

他並指，《牛來》「絕不可能形成一股風」，也不會「驅逐」或「取代」什麼，這次因「爛片被『審醜』」而形成的熱潮是「獨一無二的」。胡錫進說，不要「細思極恐」，也不要無限延伸為廣大觀眾厭惡了什麼、從《牛來》中發現了什麼，「這些大多都是瞎扯淡」。

胡錫進形容，《牛來》只是「大家從眾開的一個灰色幽默玩笑」，雖然每名觀眾突然去看的原因不同，但合起來就是一場玩笑，「結論千萬別太聳動」。

據九派新聞報導，《牛來》出品方來自大連，當地有影院表示，已接獲通知下架《牛來》，不再上映。報導引述大連一名影院工作人員稱，「那個片子那麼差，你們為什麼要看啊？大連不讓放，（因為是）大連人做的，怕影響大連形象。」

對此，胡錫進表示，目前尚不清楚相關消息真假，但稱「如果有個城市因為《牛來》這樣的無意義和低質存在而臉紅，同樣挺奇葩的」。

胡錫進最後表示，《牛來》突然熱鬧兩天，確實有點「邪」的潑天流量，但「人畜無害」。《牛來》沒有什麼意義，圍繞它的笑也沒有什麼意義，「但社會有一點『無意義』的存在，很難避免」。