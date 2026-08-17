快訊

息影22年罕見返台！王祖賢遭直擊現身桃園機場 一細節洩真身

難以普及…失智針劑太貴 僅500多人施打

MLB／為無數手肘受傷投手延續生涯 「TJ手術」之父逝世享壽83歲

聽新聞
0:00 / 0:00

大陸暑期旅遊亂象：6天行程換5家旅行社、不購物就沒飯吃

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
央視財經報導，記者在網路直播間下單「雲南昆大麗跟團行程」，原訂5天4夜、吃住玩全包僅需人民幣999元（約台幣4,734元），業者並免費升級為6天5夜，宣傳明確標示全程僅有2處購物點，遊客「自願消費、全程無強制」。圖／取自央視財經
央視財經報導，記者在網路直播間下單「雲南昆大麗跟團行程」，原訂5天4夜、吃住玩全包僅需人民幣999元（約台幣4,734元），業者並免費升級為6天5夜，宣傳明確標示全程僅有2處購物點，遊客「自願消費、全程無強制」。圖／取自央視財經

大陸央視《財經調查》記者實測雲南昆明、大理、麗江6天5夜低價團，業者原先宣稱「自願消費、全程無強制」，實際上導遊不僅要求遊客購買翡翠，甚至暗示「不購物就不安排吃飯」。央視曝光後，雲南省文化和旅遊廳16日晚間宣布，已對涉事旅行社、導遊及購物場所展開調查。

據央視財經16日報導，記者在網路直播間下單「雲南昆大麗跟團行程」，原訂5天4夜、吃住玩全包僅需人民幣999元（約台幣4,734元），業者並免費升級為6天5夜，宣傳明確標示全程僅有2處購物點，遊客「自願消費、全程無強制」。

不過，央視記者抵達昆明簽署旅遊合同時發現，原本線上經營主體為雲南傣遇國際旅行社，但簽約主體卻變成山東未來國際旅行社昆明分公司，落地地接單位又是麗江鴻輝旅行社。央視調查發現，該旅遊行程被4家機構層層分包，網路銷售、中間對接、合同簽約及落地接待分屬不同旅行社，合同更列出4處購物場所，與業者原先宣稱的2處不同。

報導指，行程第2天起，導遊便開始向遊客抱怨團費過低，稱「你交了多少錢，你自己心裡面非常清楚，連這一路行程的吃喝拉撒成本錢都不夠」，暗示遊客應透過購物填補虧損。

到了翡翠購物環節，導遊甚至直接要求「全車每個人都必須購買翡翠，否則不能離開商場」。記者拒絕消費後，不僅遭銷售人員請到店外，線上旅遊管家還接連致電，稱如果不參與購物，可能取消住宿、取消景點，並按擅自離團處理。

整場翡翠購物耗時近3個小時，直到多數遊客完成消費才能返回遊覽車。由於翡翠銷售業績不佳，車上隨後又開始推銷鮮花餅。前一段導遊結束工作後，麗江段又換上另一名導遊接手，整趟旅程下來，央視記者接觸到的旅行社已增加至5家。

到了行程第5天，遊客又被帶往黃龍玉及藥材賣場。其中一名導遊催促遊客消費時稱，「都是千年的狐狸，萬年的妖，沒有必要相互之間談聊齋吧？痛痛快快地買，買好了咱們就走。」到了藥材店，還暗示「不購物就不安排吃飯」。央視統計，整趟6天5夜的昆大麗行程，約4分之1時間都花在購物門店。

另一組央視記者實測人民幣1,000元的「西雙版納4天3夜純玩團」，業者原先保證「零購物、零自費」，實際上卻僅安排3處正式遊覽景點，另外前往茶葉、乳膠、蠶絲、保健藥材及銀器等5處購物場所。首個景區還被要求額外支付60元（約台幣284元）電瓶車費，並推銷660元（約台幣3,127元）套票。

央視進一步調查低價遊背後產業鏈發現，部分旅行社以低價甚至虧本方式招攬遊客，再把具有消費能力的遊客交給地接社，不僅不支付接待費，甚至反過來向地接社收費，業界稱為「負團費」。地接社接團時已處於虧損，只能依靠遊客購物、自費項目的回扣填補成本。

報導稱，由於最終能賺多少取決於遊客消費金額，業界又將這種模式稱為「賭團」。為分攤風險，部分地接旅行社還會把同一旅行團分段轉包給不同業者。央視取得的旅行社文件甚至列出每名遊客必須創造的最低返利「賭值」，以及導遊、司機的提成標準，其中一單鮮花餅，導遊可獲人民幣20元、司機可獲15元返佣。

央視節目16日晚間播出後，雲南省文化和旅遊廳隨即發布通報表示，高度重視報導所反映的「低價團」問題，已立即組織相關州市，對涉事旅行社、導遊及購物場所展開調查，「一經查實，將依法依規嚴肅處理」。

央視曝光雲南低價團亂象，導遊在催促遊客消費時稱，稱「都是千年的狐狸，萬年的妖」，要求遊客「痛痛快快地買，買好了咱們就走」。圖／取自央視財經
央視曝光雲南低價團亂象，導遊在催促遊客消費時稱，稱「都是千年的狐狸，萬年的妖」，要求遊客「痛痛快快地買，買好了咱們就走」。圖／取自央視財經

購物 旅行社 行程

延伸閱讀

陸客大減56%…日本觀光依舊熱門！台、韓、歐美旅客填補缺口

漢服、旅拍、美甲 外國遊客瘋「中國遊3件套」

東京有毒！他1句話吸2.6萬網友按讚 齊呼：日幣不能留

陸「吃苦夏令營」走紅 家長搶著花錢送孩子去砍柴餵豬

相關新聞

大陸暑期旅遊亂象：6天行程換5家旅行社、不購物就沒飯吃

大陸央視《財經調查》記者實測雲南昆明、大理、麗江6天5夜低價團，業者原先宣稱「自願消費、全程無強制」，實際上導遊不僅要求遊客購買翡翠，甚至暗示「不購物就不安排吃飯」。央視曝光後，雲南省文化和旅遊廳16日晚間宣布，已對涉事旅行社、導遊及購物場所展開調查。

0%鮮榨汁只是冰山一角 陸食安野火燒上「整條產業鏈」

就在台灣朝野為致癌油事件爭論不安之際，大陸近期也再傳出多起食安爭議。如河南漯河居然有號稱知名「100% NFC（非濃縮還原）」果汁的代工廠遭爆料，所謂的「高品質果汁」竟不含任何鮮榨成分，完全由水加濃縮原漿勾兌；還有把「100%椰子水」註冊為商標，再添加白砂糖、果糖或食用香精。從食品供應鏈源頭的化學添加劑、防腐劑，到連鎖餐飲的後廚衛生，食安沉痾似乎野火燒不盡，近期又有哪些事件讓消費者「食」在憂心？

700歲 北京中軸線圈粉無數

北京中軸線申遺成功兩周年之際，正陽門實現全面開放，中軸線「最美漫步道」發布，七點八公里的「古都之脊」將厚重的歷史融入滾燙的市井煙火，「混搭」范兒成為中軸線「圈粉」的獨家秘笈。

大陸鐵路 發送旅客28億人次

中國國家鐵路集團有限公司統計，一月至七月，大陸全國鐵路發送旅客二十八億人次，同比增長百分之四點一，再創歷史同期新高。

陸幼教師減少 師範院校轉攻無人機、機器人

大陸出生人口變化衝擊幼教領域。大陸教育部數據顯示，二○二五年學前教育專任教師降至二六一點二六萬人，較前一年減少廿一點九三萬人。部分高校近年陸續停招或撤銷學前教育科系，以培養幼教師資為主的院校也加快轉型，跨足無人機、具身智慧機器人及養老服務等領域。

陸7月新冠確診52.2萬例 暴增5.6倍

中國疾病預防控制中心（中國疾控）公布數據顯示，今年七月，大陸全國三十一個省（自治區、直轄市）及新疆生產建設兵團報告新冠病毒感染新增確診病例五十二點二萬例，較六月暴增五點六倍。大陸全國六月新增新冠確診病例七點九萬例。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。