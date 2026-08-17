陸幼教師減少 師範院校轉攻無人機、機器人

大陸出生人口變化衝擊幼教領域。大陸教育部數據顯示，二○二五年學前教育專任教師降至二六一點二六萬人，較前一年減少廿一點九三萬人。部分高校近年陸續停招或撤銷學前教育科系，以培養幼教師資為主的院校也加快轉型，跨足無人機、具身智慧機器人及養老服務等領域。

第一財經報導，二○二四年大陸學前教育專任教師有二八三點一九萬人，去年一年減少近廿二萬人。報導指，人口結構變化也對以培養幼教師資為主的師範院校及高校幼師相關科系帶來明顯影響。

報導舉例，西安美術學院二○二五年停招藝術教育、學前教育科系；山西電子科技學院去年也擬撤銷包括學前教育在內的六個科系。肇慶學院日前公布二○二六年大學生轉系情況，四十四個科系有學生轉出，其中以學前教育廿九人最多。

報導指，一些以培養幼教師資為主的師範院校也加快轉型調整。駐馬店幼兒師範高等專科學校在強化學前教育、早期教育等師範科系的同時，積極拓展智慧製造、數位媒體藝術及現代服務等非師範領域，今年計畫申報無人機應用技術、具身智慧機器人技術等八個新科系。衡陽幼兒師範高等專科學校則明確提出向計量職業技術學院轉型。

無人機駕駛員（操作員）已被納入大陸國家職業技能標準體系。大陸人社部二○二一年頒布「無人機駕駛員國家職業技能標準」，無人機駕駛員職業技能共分五級，由五級初級工、四級中級工、三級高級工，進階至二級技師及一級高級技師。

無人機相關技能可應用於航拍、植保、巡檢及測繪等領域，必須持有執照才能操作上崗。操控小型、中型及大型民用無人機者，須接受安全操控培訓、通過民航管理部門考核，並取得相應操控員執照。

目前大陸的無人機操作員正成為熱門行業，許多建築工地、農牧林地以往靠三輪車蜿蜒山路運送建材或貨物等物資，現在都改用無人機吊送。