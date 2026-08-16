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浙江學生聽蟬鳴4小時聽力受損 醫：群鳴達電鑽級噪音
中國浙江一名18歲學生近日在一處蟬鳴密集的山間連續停留4個小時後出現聽力問題，送醫後確診為「噪聲性高頻聽損」。醫生說，集群蟬鳴最高可達90至95分貝，相當於持續的電鑽噪音值。
綜合人民日報等陸媒近日報導，浙江杭州一名18歲楊姓男學生日前趁著暑假到山間露營，該處蟬鳴極為密集，不料連續停留約4個小時後感到雙耳悶脹，甚至無法清晰聽見手機高音提示音等聲音。
經及時送醫並接受神經營養及改善微循環等藥物治療後，楊姓學生聽力已基本恢復。
醫生解釋稱，蟬鳴屬高頻噪音，聲波集中在3000至8000赫茲頻段，直接衝擊耳蝸內負責感知高頻聲音的脆弱毛細胞。單隻蟬鳴約70分貝，但集群蟬鳴可突破85分貝的安全線，峰值甚至可達90至95分貝，相當於持續的電鑽噪音值。
醫生表示，若長時間暴露於集群蟬鳴聲中，極易導致內耳毛細胞疲勞壞死。短時間接觸造成的暫時性聽力疲勞多半可自行恢復，但若發展至毛細胞壞死，聽力損傷將不可逆。
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