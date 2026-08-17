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大陸鐵路 發送旅客28億人次
中國國家鐵路集團有限公司統計，一月至七月，大陸全國鐵路發送旅客二十八億人次，同比增長百分之四點一，再創歷史同期新高。
中新社報導，國鐵集團統籌用好武漢至西安高鐵西安東至十堰東段、金華至建德高鐵蘭溪東至建德段等新線新站資源，加大運力投放，全國鐵路日均安排開行旅客列車一一四六二列，同比增加五七一列、增長百分之五點二。
跨境旅客運輸方面，前七月，廣深港高鐵發送跨境旅客二○四點九萬人次，中老鐵路發送跨境旅客二十一點四萬人次，同比分別增長百分之十一點五、百分之三十八點二。同時，鐵路部門積極適應國家過境免簽政策帶來的客流增長，前七月全國鐵路發送外籍旅客一四八五點二萬人次，同比增長百分之三十二點五。
鐵路部門更精心設計旅遊列車運行線路，一月至七月全國鐵路累計開行旅遊列車二一五九列，其中旅遊專列一一八四列、旅遊專線九七五列。此外，對接各地賽事、展會、文藝演出，定製化開行「歌迷專列」、「球迷專列」等七十九列，促進服務消費擴能提質。
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