大陸鐵路 發送旅客28億人次

大陸出生人口變化衝擊幼教領域。大陸教育部數據顯示，二○二五年學前教育專任教師降至二六一點二六萬人，較前一年減少廿一點九三萬人。部分高校近年陸續停招或撤銷學前教育科系，以培養幼教師資為主的院校也加快轉型，跨足無人機、具身智慧機器人及養老服務等領域。

2026-08-17 00:00