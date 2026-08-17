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700歲 北京中軸線圈粉無數

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
中外遊客熱情遊覽北京中軸線。 本報北京傳真
中外遊客熱情遊覽北京中軸線。 本報北京傳真

北京中軸線申遺成功兩周年之際，正陽門實現全面開放，中軸線「最美漫步道」發布，七點八公里的「古都之脊」將厚重的歷史融入滾燙的市井煙火，「混搭」范兒成為中軸線「圈粉」的獨家秘笈。

正陽門城樓日前時隔六年重新開放。城樓一層「巍巍正陽」基本陳列展串聯正陽門六百餘年歷史。城樓還設置了咖啡茶飲區和文創空間，可坐在城樓上，喝正陽門咖啡，賞中軸線美景。城樓周邊還設計了十六處打卡點，可參觀城樓券洞、明代石獅等。

北京中軸線「最美漫步道」也於近日發布，包括「探胡同文藝，聽暮鼓晨鐘」「登景山之巔，賞最美晚霞」「尋千年古樹，浸露臺微風」等主題，串聯中軸線沿線多處遺產點與人文節點。

景山公園、故宮博物院、國家博物館、天壇公園等穿著中國傳統服飾旅拍的遊客裡，洋面孔越來越多。一位導遊笑言：「在故宮東華門附近轉上一圈，至少能碰上七八位金髮碧眼的格格。」

坐落在先農壇的北京古代建築博物館，「中國古代藻井藝術展」在太歲殿東配殿開展，借助數位化展示呈現藻井精巧繁複的構造與藝術世界。

天色擦黑，鼓樓腳下的「露天電影院」開場。「It's amazing！」法國遊客安布林說，「白天我們在北京中軸線的古建築裡看了數字光影秀和一些表演，沒想到還有夜場活動，非常酷。」

鐘鼓樓文化廣場上，旱地冰球賽激戰正酣，一群大爺揮杆，路過的外國遊客停下來觀賽叫好。

天氣好時，紅橋市場頂層的觀壇藝術空間露台一位難求。遊客把祈年殿限定美景和創意茶點拍進視頻，將朋友圈變成北京中軸線「廣告位」。德國遊客雷奧說：「換個視角看中軸太棒了！」

永定門附近，依託明代院落改造的茶館開門迎客，茶文化市集、評書演出等活動不斷檔。五位外國留學生圍坐在露天休息區，咂摸老北京大碗茶的味道。「很特別。」一位俄羅斯留學生笑著說，「我們從先農壇一路走到這裡，北京中軸線令人沉醉。」

北京 煙火 步道

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