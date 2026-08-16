滑到自己猝死消息！司機小睡被造謠「還搭悲情音樂」 網傻眼：活人被謠言送走

玩手機驚現自己「已猝死」？湖北1名網約車司機日前遭遇了一宗荒謬事件，他在機場等客時在車內小休，有網友將片段加上警車、救護車畫面並配上哀樂，捏造出「網約車司機猝死」謠言，事件在網上瘋傳，連司機親友也急電查問死訊。當地警方接報後迅速介入，拘捕2名為博取流量而造謠的男子，揭開這場「大活人被送走」的鬧劇真相。

司機玩手機驚見自己「已猝死」

綜合媒體報導，事發於8月4日，湖北網約車司機曾師傅突然接到朋友來電詢問：「網上說你死了？」他疑惑地打開手機，發現網上正流傳一段影片，畫面不僅有執勤公安和救護車，更配上悲情哀樂，而畫面中的曾師傅正歪着頭躺在駕駛座上，影片配文赫然寫着「網約車司機猝死」。曾師傅這才驚覺，自己已經在網上「被猝死」。

據悉，事發當日曾師傅只是在武漢天河機場的網約車上客區車內正常休息，對被傳「猝死」毫不知情。由於該段造謠影片已傳入他所在的微信群，為免謠言繼續發酵影響生活，曾師傅立即前往當地派出所報警求助。

警方速查明真相 2網友為博眼球惡意剪輯

當地警方核實後，確認影片當事人正是曾師傅本人，其身體狀況良好，「猝死」一說純屬虛構，為免不實訊息擴散，警方隨即要求相關社交平台封鎖涉事帳號，並鎖定謠言源頭。

8月7日，警方鎖定疑犯、湖北網友馮某和喬某，經調查，馮某在微信群中看到群友發布曾師傅休息畫面後，為博取關注及「吸粉引流」，擅自將片段與警車、救護車畫面拼接，並配上哀樂發布至社交平台，另一網友喬某看到影片後，未經核實便轉發，更在評論區回覆「曾師傅去世」，擴大謠言傳播。

造謠者遭罰款 網友斥：大活人被謠言送走

因2人未造成嚴重社會影響，且已主動向曾師傅道歉並取得諒解，警方依法向影片發布者馮某罰款500人民幣（約新台幣2375元），轉發者喬某則罰款200人民幣（約新台幣1425元）。事件曝光後引起網友熱議，有網友無奈感嘆：「一個大活人就這樣被謠言送走了，真是荒謬」。也有人批評造謠者毫無底線：「真的是一個敢編，一個敢轉，完全不顧當事人的感受」。警方提醒市民，切勿在網上編造或散播虛假訊息，否則須負上法律責任。

延伸閱讀：

凌晨叫代駕 10分鐘路程「開1小時」 乘客不怒反大讚：做得好

美4車相撞1死1傷 46歲華裔男司機輾過鐵騎士後逃逸…被控重罪

文章授權轉載自《香港01》