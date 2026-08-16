快訊

「腎臟初老」五大警訊！ 第一名最危險 醫：很多人腎功能下降仍沒感覺

科偵隊長與前刑事伯涉貪洩密 北院開庭2小時均裁定羈押禁見

國務機要費遭全數刪凍...藍白有前提解凍 總統府批：拿預算當政治工具

聽新聞
0:00 / 0:00

滑到自己猝死消息！司機小睡被造謠「還搭悲情音樂」 網傻眼：活人被謠言送走

香港01／ 撰文／安琪拉
湖北1名網約車司機日前遭遇了一宗荒謬事件，他在機場等客時在車內小休，有網友將片段加上警車、救護車畫面並配上哀樂，捏造出「網約車司機猝死」謠言。計程車示意圖。圖／AI生成
湖北1名網約車司機日前遭遇了一宗荒謬事件，他在機場等客時在車內小休，有網友將片段加上警車、救護車畫面並配上哀樂，捏造出「網約車司機猝死」謠言。計程車示意圖。圖／AI生成

玩手機驚現自己「已猝死」？湖北1名網約車司機日前遭遇了一宗荒謬事件，他在機場等客時在車內小休，有網友將片段加上警車、救護車畫面並配上哀樂，捏造出「網約車司機猝死」謠言，事件在網上瘋傳，連司機親友也急電查問死訊。當地警方接報後迅速介入，拘捕2名為博取流量而造謠的男子，揭開這場「大活人被送走」的鬧劇真相。

司機玩手機驚見自己「已猝死」

綜合媒體報導，事發於8月4日，湖北網約車司機曾師傅突然接到朋友來電詢問：「網上說你死了？」他疑惑地打開手機，發現網上正流傳一段影片，畫面不僅有執勤公安和救護車，更配上悲情哀樂，而畫面中的曾師傅正歪着頭躺在駕駛座上，影片配文赫然寫着「網約車司機猝死」。曾師傅這才驚覺，自己已經在網上「被猝死」。

據悉，事發當日曾師傅只是在武漢天河機場的網約車上客區車內正常休息，對被傳「猝死」毫不知情。由於該段造謠影片已傳入他所在的微信群，為免謠言繼續發酵影響生活，曾師傅立即前往當地派出所報警求助。

警方速查明真相 2網友為博眼球惡意剪輯

當地警方核實後，確認影片當事人正是曾師傅本人，其身體狀況良好，「猝死」一說純屬虛構，為免不實訊息擴散，警方隨即要求相關社交平台封鎖涉事帳號，並鎖定謠言源頭。

8月7日，警方鎖定疑犯、湖北網友馮某和喬某，經調查，馮某在微信群中看到群友發布曾師傅休息畫面後，為博取關注及「吸粉引流」，擅自將片段與警車、救護車畫面拼接，並配上哀樂發布至社交平台，另一網友喬某看到影片後，未經核實便轉發，更在評論區回覆「曾師傅去世」，擴大謠言傳播。

造謠者遭罰款 網友斥：大活人被謠言送走

因2人未造成嚴重社會影響，且已主動向曾師傅道歉並取得諒解，警方依法向影片發布者馮某罰款500人民幣（約新台幣2375元），轉發者喬某則罰款200人民幣（約新台幣1425元）。事件曝光後引起網友熱議，有網友無奈感嘆：「一個大活人就這樣被謠言送走了，真是荒謬」。也有人批評造謠者毫無底線：「真的是一個敢編，一個敢轉，完全不顧當事人的感受」。警方提醒市民，切勿在網上編造或散播虛假訊息，否則須負上法律責任。

延伸閱讀：

凌晨叫代駕 10分鐘路程「開1小時」 乘客不怒反大讚：做得好

美4車相撞1死1傷 46歲華裔男司機輾過鐵騎士後逃逸…被控重罪

文章授權轉載自《香港01》

猝死 司機 計程車

相關新聞

陸「吃苦夏令營」走紅 家長搶著花錢送孩子去砍柴餵豬

今年暑假，一種主打苦難教育的「吃苦夏令營」在大陸走紅，不少家長花費人民幣數千至上萬元，將孩子送到偏遠山村農耕勞動。主辦機構宣稱，這樣的活動能矯正小孩不良習慣並培養感恩之心，但專家指出，刻意營造艱苦環境難以根治行為問題，高壓下的服從僅屬於應激反應，效果難以持久。

滑到自己猝死消息！司機小睡被造謠「還搭悲情音樂」 網傻眼：活人被謠言送走

玩手機驚現自己「已猝死」？湖北1名網約車司機日前遭遇了一宗荒謬事件，他在機場等客時在車內小休，有網友將片段加上警車、救護車畫面並配上哀樂，捏造出「網約車司機猝死」謠言，事件在網上瘋傳，連司機親友也急電查問死訊…

少子化海嘯來襲…老師也變少！去年陸幼兒園教師減少近22萬人

受少子化影響，中國大陸去年幼兒園專任教師數量減少近22萬人。第一財經報導，根據大陸教育部公布的《2025年全國教育事業發展統計公報》，中國共有學前教育專任教師261.26萬人，2024年則為283.19萬人。這意味著，去年幼兒園專任教師減少21.93萬人。

軟科世界大學排名 中234所大學上榜 清華再稱霸亞洲

2026年軟科世界大學學術排名（ARWU）15日出爐。在全球1000所研究型大學中，中國共有234所大學上榜，其中16所擠進世界百強，百強數量較去年增加3所。北京的清華大學排名全球第18，蟬聯亞洲龍頭。

平民飯堂淪露宿者天堂 葵涌熟食市場出租率僅50%將關閉

有42年歷史的葵涌和宜合道熟食市場擬於2027年首季關閉。食物環境衛生署向葵青區議會提交文件指，市場截至今年4月底出租率僅50%，18個攤檔只有9個出租。考慮到附近已有多間食肆及蔬果店，市場使用率持續偏低，署方計畫關閉市場，以釋出土地作其他合適發展用途。

港產大熊貓「加加」「得得」2歲生日 遊客湧海園爭看大排長龍

首對港產大熊貓龍鳳胎「加加」及「得得」昨日迎來兩歲生日，海洋公園舉行慶祝活動，吸引大批市民、熊貓迷及海外旅客入園，熊貓館外一度大排長龍。大熊貓熱潮除帶旺海洋公園人流，亦刺激主題餐飲及精品消費，進一步凸顯大熊貓作為香港旅遊「大使」的吸引力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。