白海豚登陸中國 殘餘環流擾動至今1週未歇釀傷亡

颱風白海豚9日在浙江登陸後，殘餘環流在中國境內出乎意料地擾動多日。其中，遠在華北的河南省周口市川匯區13日深夜甚至出現堤防決堤；而浙江省更遭殘餘環流回馬槍，多地降下豪雨，長興縣和平鎮14日早上爆發土石流，造成1死3失蹤。

綜合中國媒體報導，颱風白海豚9日傍晚從浙江省玉環市登陸後，曾行經福建、江西、安徽、湖北等省，11日在湖北境內減弱為熱帶性低氣壓，並由中國氣象單位解除颱風編號，此後便只剩下殘餘環流。

然而，白海豚的殘餘環流在結合西風帶的情況下，反而在中國內陸造成而範圍更大的擾動，且雨勢不減反增， 影響所及甚至讓首都北京前也連日降下豪雨，且一連發布多個等級最高的紅色警戒。天津、河南、河北、山東等省區也降下豪雨，其中以河南雨勢最大。

13日深夜11時左右，河南省周口市川匯區新北環橋旁的賈魯河東岸堤防，在河水暴漲及長時間沖刷下，出現約30公尺寬的決堤，河水湧入附近市區，造成道路嚴重積水。據官方通報，當地政府緊急遷移781名民眾，並無人員傷亡。而這處決堤的堤防直到15日晚間才告修復。

同一期間，白海豚的殘餘環流轉而向東移動，回頭侵擾浙江、江蘇、上海一帶。其中，太湖流域一帶的無錫等地災情較為嚴重，市區內多處道路積水深度超過1公尺，而太湖水位更在14日上升到警戒線以上，附近河流水位也普遍高漲。

浙江則是白海豚殘餘環流擾動的另一大災區，被浙江民眾普遍形容為「回馬槍」。其中，長興縣和平鎮灘龍橋村的一處山坡地，14日早上6時30分左右發生崩塌，大量土石流沖垮山坡地旁1棟民房，造成1人死亡，3人失聯，當地救援單位目前仍在搜救中。

此外，浙江省水利廳先前發布的水旱災害防禦應急響應，今天上午則從2級降為3級，仍未完全撤消；而浙江省氣象局今天上午仍持續發布地質災害氣象風險橙色預警，以及山洪災害黃色預警，代表該省豪雨並未結束，省內山坡地仍須防範土石流發生。