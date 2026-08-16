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大陸7月新增新冠確診52.2萬例 較6月暴增5.6倍

聯合報／ 大陸中心／即時報導
中國大陸7月新增新冠確診病例達52.2萬例，為6月的6.6倍。圖為位於遼寧瀋陽的中國醫科大學附設第一醫院急診室，僅為示意圖。新華社
中國大陸7月新增新冠確診病例達52.2萬例，為6月的6.6倍。圖為位於遼寧瀋陽的中國醫科大學附設第一醫院急診室，僅為示意圖。新華社

中國疾病預防控制中心（中國疾控）公布的數據顯示，今年7月，大陸全國31個省（自治區、直轄市）及新疆生產建設兵團報告新冠病毒感染新增確診病例52.2萬例，較6月暴增5.6倍。大陸全國6月新增新冠確診病例7.9萬例。

隨著新冠新增確診病例大增，重症病例也隨之升高，7月達到487例，為6月（130例）的3.75倍。不過，7月死亡病例僅1例（新冠病毒感染導致呼吸功能衰竭死亡），與6月相同。

中國疾控表示，新冠病毒感染從早前按甲類傳染病管理降為按乙類傳染病管理，改為以醫療救治和重點場所防護為主後，已成為常見多發呼吸道傳染病，中國每年平均會發生1至2次疫情波動。此次疫情上升仍屬周期性波動，強度與前兩年相當，上升趨勢已明顯趨緩，當前處於本次疫情波動的高峰平台期。

中國疾控指出，當前中國新冠疫情疾病嚴重程度未發生變化，主要仍以輕症為主，老年人、患有慢性基礎性疾病者仍是重症發生的高風險人群，特異性治療藥物有效。

與此同時，中國疾控公布最近一周（8月3日至8月9日）大陸全國216家開展呼吸道多病原監測的哨點醫院門急診流感樣病例呼吸道樣本檢測陽性率前三位病原體中，新冠仍排在第一位，陽性率為21.1%，但較前一周減少1.1個百分點。住院嚴重急性呼吸道感染病例呼吸道樣本檢測陽性率前三位病原體中，新冠也居首位，陽性率為8.6%，較前一周增加0.1個百分點。

新冠 大陸 確診 疫情

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