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天津劫殺懸案時隔29年告破！殘留DNA助破案 最後1名逃犯韓國落網

香港01／ 撰文／艾曼達
29年前天津發生的「的士司機劫殺懸案」近日宣告破案。圖／AI生成
29年前天津發生的「的士司機劫殺懸案」近日宣告破案。圖／AI生成

29年前天津發生的「的士司機劫殺懸案」近日宣告破案。3名兇手當年將的士司機刺殺後逃亡，事隔多年，警方憑現場殘留的DNA鎖定關鍵線索，相繼捕獲2名共犯，並發現最後1名逃犯於2017年遠赴韓國，其間曾往返中韓兩地。中國當局隨即透過國際刑警組織發出紅色通緝令，請求韓國警方全面協助追捕。

該名逃犯得知共犯被捕後，即使簽證到期亦不敢回國，選擇以非法居留身份留在韓國過逃亡生活，其間僅靠做毋須登記身份的散工維生，外出更是全程佩戴口罩。韓國警方通過摸底排查鎖定其住所，警員在現場潛伏數日後，於2026年7月2日成功將其拘捕，並於8月初在仁川國際機場將他強制遣返，正式移交給中國警方。

現場殘留DNA成破案關鍵

綜合媒體報導，案件發生於1997年3月10日，現年50歲的被告A某與另外2名共犯，在天津強行劫持1輛的士，途中的士司機頑強抵抗，A某與共犯隨即使用兇器將司機當場刺殺，隨後趁亂逃離現場。由於當時技術限制且未能即時鎖定嫌疑人身份，案件一度成為懸案。

直至2021年9月，警方透過最新DNA技術，成功鎖定並抓獲了其中1名共犯B某，隨後又將共犯C某逮捕。經審訊，警方確認最後1名關鍵逃犯A某已潛逃至韓國，中國當局隨即透過國際刑警組織發出紅色通緝令，請求韓國警方全面協助追捕。

逃犯潛逃韓國隱姓埋名做散工

調查顯示，逃犯A某於2017年入境韓國，其間曾往返中韓兩地，得知同黨在內地相繼落網後，A某即使簽證到期亦不敢回國，選擇以非法居留身份留在韓國過逃亡生活；A某為防範警方追蹤，他在韓國僅從事毋須身份登記的日結散工，平時避免使用個人名下的電話或銀行戶口，甚至每次外出均戴上口罩掩人耳目。

韓國警方成功逮捕逃犯並移交給中國

韓國京畿南部警察廳毒品犯罪偵查隊接獲通報後展開深入調查，透過深入排查A某過往的居住地，最終鎖定其位於全南木浦的隱匿住所。警員在現場潛伏數日後，於2026年7月2日以違反《出入境管理法》將其當場逮捕，並於8月初在仁川國際機場將其移交給中國調查機關。

韓國警方相關人士事後表示「中國公安部對抓獲A某表達了謝意」，「希望此次事件能成為中韓兩國擴大海外逃犯偵查合作的契機」。

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文章授權轉載自《香港01》

韓國 DNA 司機 搶劫 命案 中國

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