江澤民誕辰百年 陸17日辦紀念大會

新華社昨天報導，為紀念已故前大陸國家主席江澤民誕辰一百周年大會，大陸定明天（十七日）上午十時在北京人民大會堂隆重舉行。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平將出席大會，並發表重要講話。

紀念大會將由中共中央、全國人大常委會、國務院、全國政協、中央軍委參與，首都各界數千人出席，中共總書記習近平發表講話。此外，中共中宣部等多部門還將聯合舉辦江澤民生平和思想研討會。

大陸央視自十一日起到十六日連續六天晚間播出紀錄片「江澤民」。

香港明報日前報導，自中共建政以來，領導人百年誕辰一般只召開座談會，只有六人享受過紀念大會的頂級規格，這六人是毛澤東、周恩來、劉少奇、朱德、鄧小平、陳雲，如今江澤民將成為第七人。

新華社還報導，中國人民銀行公告稱，定於八月十七日起陸續發行江澤民誕辰一百周年紀念幣共四枚。其中普通紀念幣一枚，金質紀念幣二枚，銀質紀念幣一枚，均為中華人民共和國法定貨幣。