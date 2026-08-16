銀行、地鐵站都能登記 大陸結婚人數仍減少

大陸為鼓勵適齡婚育，近年不斷降低結婚登記門檻，還在景區、地鐵站、音樂節甚至銀行設置婚姻登記服務站，可以讓人隨時登記結婚。但是從實際數據來看，今年上半年結婚登記仍年減百分之七點五至三二七點五萬對，離婚登記反增百分之三點九至一三八點三萬對。

近日，天津市河西區民政局聯合中國郵政儲蓄銀行泗水道支行，正式啟用「東海婚姻登記處·泗水道愛情主題銀行」服務點，每周三、四各開放半個工作日受理業務，成為大陸首家落戶銀行的婚姻登記服務站。

為了「大力提倡適齡婚育」，大陸近年大幅提升婚姻登記便利性。第一財經指出，二○二五年五月十日起，新修訂的「婚姻登記條例」實施，婚姻登記地域限制取消，新人領證不再受戶籍地限制，婚姻登記各地通辦。

新制度上路後，旅遊途中也能就地結婚。不少城市、景區打造「領證新地標」，甚至發展出「結婚登記」旅遊。

結婚登記場景也愈來愈多元，一些地方將婚姻登記服務中心開進公園、旅遊景區、商場、地鐵站、遊船、音樂節、銀行、雪山等場所。

例如，合肥市肥西縣民政局婚姻登記處入駐合肥軌道三號線幸福壩站，成為大陸首個設在地鐵站內的婚姻登記點。截至目前，這座特殊站點名稱的婚姻登記處已迎來超過五千七百對新人。

還有地方部門直接入駐音樂節，提供現場結婚登記服務。雲南大理、新疆烏魯木齊、四川成都、浙江寧波等地都曾在音樂節舉辦期間提供現場結婚登記服務。

相較之下，離婚的門檻就高得多。中國大陸二○二一年施行「民法典」規定，夫妻提出協議離婚登記後，婚姻登記機關應給予三十天冷靜期，期滿前任何一方可以單方撤回申請。

整體來看，促婚政策效果仍不明顯。大陸民政部最新數據顯示，今年上半年，大陸結婚登記為三二七點五萬對，離婚登記一三八點三萬對。與去年同期相比，今年上半年結婚登記人數減少了二十六點四萬對，年減百分之七點五；離婚登記人數增加了五點二萬對，年增百分之三點九。