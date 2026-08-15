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大陸外送平台試辦等紅燈不計時 減少交通違規
中國交管部門向外送平台開放精準的紅綠燈及實時路況數據，多個外送平台開始試辦外送員騎車等紅燈不計時功能，減少因為擔心超時而闖紅燈的情況。
北京商報報導，外送（外賣）平台美團「紅燈停表」功能日前在北京試點路測，隨後舉行外送員懇談會，討論補時是否準確透明、紅燈之外的異常耗時，以及新措施對外送員收入、用戶體驗的影響。
截至14日，美團在20多個城市評估試辦「紅燈停表」。平台今年還計劃在200多個城市實施「不闖紅燈」正向激勵。
北京日報報導，業者認為，「紅燈停表」功能可有效緩解外送員配送的時效焦慮、減少搶燈通行衝動。
實施「紅燈停表」功能，平台需要精準定位每一名騎手（外送員）的具體位置，不僅要知道從哪分哪秒開始等紅燈，還得知道紅燈的持續時長。這是如何實現？
美團騎手保障負責人田冶說，數據是基礎。交管部門向平台開放精準的紅綠燈及實時路況數據，平台結合外送員位置、行駛方向和配送路徑進行實時判斷。
在外送員配送過程中，平台全程實時記錄外送員等燈狀態，精確計算等待時間。然後將等紅燈的時間自動計入，相應順延最晚送達時間，讓外送員安心等紅燈。
不過田冶坦言，在複雜路況和多個配送訂單同時存在的情況下，城市大樓密集區會發生全球衛星定位系統（GPS）漂移等難題，功能還需要進一步優化。
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