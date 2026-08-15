快訊

尺度太大？綜藝女王曬插花辣照「背部全空」惹議 網轟：不會看場合

又傳強震！印尼北蘇門答臘發生規模6.9地震 深度158公里

19:30東部外海規模5.2地震！最大震度3級 雙北等15縣市有感搖晃

聽新聞
0:00 / 0:00

改紅歌歌詞遭當局立案調查 大陸相聲演員郭德綱演出取消

中央社／ 台北15日電
中國相聲演員郭德綱因一次擅改「紅歌」歌詞而陷入麻煩，不但導致當局的立案調查，演出也被迫取消。圖／取自微博
中國相聲演員郭德綱因一次擅改「紅歌」歌詞而陷入麻煩，不但導致當局的立案調查，演出也被迫取消。圖／取自微博

中國相聲演員郭德綱因一次擅改「紅歌」歌詞而陷入麻煩，不但導致當局的立案調查，演出也被迫取消。

綜合澎湃新聞等陸媒近日報導，郭德綱上月在湖北武漢演出期間即興更改紅色經典歌曲「彈起我心愛的土琵琶」歌詞，被指涉嫌違反營業性演出管理條例，武漢市文旅局已對此立案調查。影響所及，郭德綱原定今天在西安的演出被取消。

紅色經典歌曲簡稱紅歌，泛指與中共及其領導的革命、建政等相關的政治宣傳歌曲。

報導引述西安滻灞保利大劇院透露，這場原定15日晚上在該劇院演出的「麒麟劇社成立十週年巡演西安站」已收到取消通知，目前可辦理退票。

據報導，郭德綱當時在武漢的京劇演出中飾演濟公，將「彈起我心愛的土琵琶」原詞「微山湖上靜悄悄」改為「紫禁城中靜悄悄」，並在結尾加入「我佛耶如來耶，媽咪媽咪哄」等戲謔唱詞。演出內容在中國網上引發爭議，有民眾向武漢市文旅部門檢舉。

香港星島日報今天報導，「彈起我心愛的土琵琶」是電影「鐵道游擊隊」的插曲，具有濃郁的山東民歌地方色彩，表現游擊隊員在艱苦環境中的堅強意志和樂觀精神，是當代中國抗日戰爭題材電影插曲的代表作之一，並於2019年入選「慶祝中華人民共和國成立70週年優秀歌曲100首」。

53歲的郭德綱是中國著名相聲演員、電視節目主持人，致力將傳統相聲帶回劇場並實現商業化普及，是中國相聲社團德雲社的創辦人。

中共 演員

延伸閱讀

演出民族英雄到轉型金鐘導演！梁修身從影超過半個世紀

首爾普信閣敲鐘紀念光復節 音樂劇重現南韓獨立場景

「2026台中國際踩舞嘉年華」亮點揭曉 9月邀全國民眾一起High翻台中

星馬領袖悼朱鎔基 日使館降半旗 紐時：朱貢獻僅次鄧小平

相關新聞

改紅歌歌詞遭當局立案調查 大陸相聲演員郭德綱演出取消

中國相聲演員郭德綱因一次擅改「紅歌」歌詞而陷入麻煩，不但導致當局的立案調查，演出也被迫取消

大老也會被DR 中國新學術頂刊Vita秒拒論文 顏寧：我更有敬意

中國生命科學領域自主打造的學術期刊「Vita」首卷首期紙質版正式發行，志在辦成世界級頂刊。首期封面來自中國科學院院士顏寧團隊關於鈉離子通道開放狀態的研究，但顏寧團隊的另一篇論文則被Vita「秒拒」，引發「大老的論文也會被DR（審查退件）」討論。顏寧近日回應，「反而讓我對Vita更有敬意。」讓不少網民讚她大度；官媒則稱，「這就是辦頂刊的態度。」

中科院開「科技成果超市」 硬核技術掃碼就能帶走

採購前沿科技也能像逛超市買水果一樣簡單。中國科學院深圳先進技術研究院打造的全國首家「科技成果超市」，將硬核科技擺上貨架，企業只需掃碼即可了解技術優勢並進行對接。自2025年營運至今，該超市已累計申請專利1.85萬件，2025年科研成果平均轉化率超過29%，技術對接成功率提升10%至20%，促成企業委託項目簽約合同總額近2.5億元(人民幣，以下同)。

胖東來鄭州店開專屬通道 招聘100名退伍軍人、20名刑釋者

河南知名零售企業胖東來近日動作頻頻，先前宣布經營24年的許昌生活廣場老店將於今年12月停止營運，周邊倚靠其「流量心臟」生存的小商戶陷入焦慮；另一方面，胖東來14日宣布鄭州新店計畫，特別招聘100名退伍邊防軍人及20名刑期5年以上的刑滿釋放人員，並為其設立專屬報名投遞通道，引發熱議。

香港5年規畫公眾諮詢 收1.6萬份建議 8成來自市民

為期兩個月的香港首分5年規畫公眾諮詢14日正式結束。社會各界反應非常熱烈，政制及內地事務局局長謝小華14日會見傳媒時表示，截至14日港府已收到超過1萬6000分來自不同界別、不同背景市民和持分者的意見或建議，8成來自市民。

7月失聯遭北約戰機攔截 香港國泰航班1主因誤事調查出爐

國泰航空一架由香港前往英國倫敦希斯洛機場的航班，7月4日在羅馬尼亞領空突然短暫通訊中斷，觸發北約「快速反應警報」機制。民航處上月要求國泰航空提交調查報告。對於通訊中斷原因，處方透露事件涉及航班機組人員錯誤回應空管人員對另一航班的指示，繼而將無線電調校至不正確頻率，未有察覺通訊中斷，當時航機通訊設備運作正常。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。