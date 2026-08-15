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壽司郎隔桌男童「光腳伸上桌踩水龍頭」 顧客崩潰：此生拒吃

聯合新聞網／ 綜合報導
大陸廣州一名網友日前到壽司郎用餐，竟遇到鄰桌男童將雙腿伸到她的桌面，雙腳直接碰觸提供飲水泡茶的水龍頭，引發食品衛生疑慮。圖／截自微博
大陸廣州一名網友日前到壽司郎用餐，竟遇到鄰桌男童將雙腿伸到她的桌面，雙腳直接碰觸提供飲水泡茶的水龍頭，引發食品衛生疑慮。圖／截自微博

中國廣州一名網友日前到壽司郎番禺天河城店用餐，竟遇到鄰桌男童將雙腿伸到她的桌面，雙腳直接碰觸桌上的飲水水龍頭，引發食品衛生疑慮，讓她當場嚇壞，直呼「大概這輩子都不會再去吃壽司郎了」。

據了解，女子當場向店員反映，並要求立即清潔、消毒遭孩童碰觸的水龍頭，但店家並未同意，僅承諾她離開後會讓該座位空置半小時，並更換水龍頭，讓她相當不滿。對此，壽司郎證實確有此事，當地市場監管單位也已要求店家全面清潔、消毒，並加強現場巡查。

據陸媒《海峽都市報》報導，女子8月14日上午11時15分進入壽司郎番禺天河城店，坐在43號座位，鄰桌則是42號座位。用餐期間，鄰桌一名男童多次透過座位隔板朝她張望，之後更將雙腿直接伸到43號桌面，雙腳碰到了桌上的飲水水龍頭。

由於水龍頭出水口溫度較高，女子當下立即出聲制止，並告知男童家長。家長雖然口頭提醒孩子，卻沒有進一步制止，之後店員也與家長溝通，並詢問女子是否需要更換座位。

14日下午，記者致電涉事店家，工作人員證實確有此事，但表示詳細情況仍需向總公司了解。廣州市番禺區市場監督管理局則表示，接獲相關反映後，已於當日下午立即要求涉事店家進行確認。經店家確認，事件確實發生在顧客用餐期間。

店家表示，事發後已針對遭孩童腳部碰觸的飲水水龍頭進行全面清潔、消毒，以降低食品衛生風險；後續也會加強現場管理及工作人員巡查，若發現顧客有可能影響食品衛生的行為，將立即上前勸導、制止，以維護用餐環境的衛生與安全。

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