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PK輸了狂吃洩憤！20歲女主播腹脹如孕婦 醫生從胃抽出2公升食物
暴飲暴食發洩情緒險喪命。中國大陸一名20歲女主播日前直播時與人「PK」失敗，竟情緒失控暴飲暴食，腹脹如同臨盆在即的孕婦，後來因腹痛緊急送院搶救，醫生最終從其胃內抽出2公升食物。
河南廣播電視台民生頻道《大參考》報導，鄭州市中心醫院高新院區急診科主管護師楊羽介紹，該名女主播體重約40公斤，近日因直播時「PK」失敗，生氣、情緒崩潰，遂購買辣條、麵包、餅乾、洋芋片等大量零食暴飲暴食發泄，從中午一路吃到晚上9時許，隨後因腹部劇痛被送到醫院搶救。
楊羽稱，該名女主播入院時肚脹如同懷孕7、8個月，CT檢查發現其胃全是食物，醫護用洗胃管從她胃內吸出2公升食物，卻發現這僅是胃內積存食物的一半，情況極度危急。
楊羽提醒，不要再用傷害身體的方式發泄情緒，情況嚴重可能會引發胃穿孔，直接危及生命。
大陸健康媒體《生命時報》介紹，人在承受壓力時，身體會生成皮質醇，這種激素會增加食慾，對含糖、脂肪和鹹味食品渴求感更強，很多人會通過食物來抑制或緩解負面情緒。情緒化進食通常具備不餓或吃飽後仍繼續吃，專挑糖、脂肪或碳水化合物含量高食物且口味愈來愈重，以及明知過度放縱卻無法控制停止進食等三大特點。若發現自己「沒事就在吃」應及時調整，避免發展為非理性進食。
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文章授權轉載自《香港01》
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