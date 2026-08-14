大陸新冠疫情升溫 7月確診病例月增560.76%

中國前總理朱鎔基病逝後，民眾和網上追悼他的活動仍在持續，13日有民眾自發前往他位於湖南長沙的祖居「恬園」獻花致意，有獻花者讚朱鎔基是「為人民服務的總理、廉潔領導人」。不過，獻花必須統一交由管理人員放置。不少網民在網上發布白色菊花及白蠟燭圖片追悼，但有網民稱其發布的內容被審查，含全名或輓聯的帖文無法正常發送，質疑官方為避免當年前領導人胡耀邦去世後引發的政治風波，進一步收緊輿論管控。

2026-08-14 14:29