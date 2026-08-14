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大陸新冠疫情升溫 7月確診病例月增560.76%
中國疾病預防控制中心最新統計數據顯示，7月新冠病毒新增確診病例52.2萬例，較6月增加44.3萬例，月增560.76%，其中重症病例487例、死亡病例1例。
中國疾病預防控制中心最新統計數據顯示，中國31個省（自治區、直轄市）及新疆生產建設兵團7月新冠病毒新增確診病例52.2萬例，較6月7.9萬例增加44.3萬例，月增560.76%，其中重症病例487例、死亡病例1例。
中國疾病預防控制中心表示，新冠病毒感染乙類乙管以來（指常規管理、無須採用甲類強制隔離等措施），已成為常見的、多發的呼吸道傳染病，每年均發生1至2次疫情波動，這次疫情升溫屬於週期性波動，強度與前兩年相當。
中國疾病預防控制中心指出，目前上升趨勢明顯趨緩，現正處於疫情波動高峰平台期，也就是從上升期轉為下降期的過渡階段，主要以輕症為主，老年人、患有慢性基礎性疾病者仍是重症發生高風險群體，建議公眾做好個人防護措施。
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