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大陸湖南漣源一煤礦上午發生事故！7人失聯
大陸湖南省漣源市楊梅山煤礦，14日上午5時8分發生一起瓦斯突出事故。目前已造成失聯7人，1人正在搶救。
新華社報導，初步查明，當班入井作業人員52人，安全出井44人，目前，當地已組織應急、衛健等相關部門現場開展應急救援處置工作，事故原因正在進一步調查。
紅星新聞報導，今年以來大陸已公開的最大煤礦事故，是山西長治沁源縣留神峪煤礦「5·22」特別重大瓦斯爆炸事故，已致90人死亡，這也是近年來人員傷亡極為慘重的一起煤礦安全事故。
事故暴露出多項嚴重違規問題，井下存在未標注的隱蔽巷道、超四成下井礦工未佩戴定位卡、爆炸後未第一時間啟動應急廣播系統，企業長期通過假圖紙、假資料刻意規避監管，違規超產。
事故發生後，大陸國務院成立特別重大事故調查組，最高檢掛牌督辦該重大責任事故案，當地應急管理系統、礦山安全監察部門多名相關負責人先後被審查調查。
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