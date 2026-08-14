快訊

每小時破100毫米！千葉豪雨增至8死 空拍畫面曝街道民宅大淹水

陳幸妤為何突重擊趙建銘1拳？ 律師推測可能跟「這件事」有關

三星被爆取消Galaxy S27可變光圈相機技術、S27 Ultra還縮水1功能

聽新聞
0:00 / 0:00

大陸湖南漣源一煤礦上午發生事故！7人失聯

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸湖南省漣源市楊梅山煤礦，14日上午5時8分發生一起瓦斯突出事故。目前已造成失聯7人，1人正在搶救。。圖為2017年5月7日湖南攸縣煤礦事故。(新華社)
大陸湖南省漣源市楊梅山煤礦，14日上午5時8分發生一起瓦斯突出事故。目前已造成失聯7人，1人正在搶救。。圖為2017年5月7日湖南攸縣煤礦事故。(新華社)

大陸湖南省漣源市楊梅山煤礦，14日上午5時8分發生一起瓦斯突出事故。目前已造成失聯7人，1人正在搶救。

新華社報導，初步查明，當班入井作業人員52人，安全出井44人，目前，當地已組織應急、衛健等相關部門現場開展應急救援處置工作，事故原因正在進一步調查。

紅星新聞報導，今年以來大陸已公開的最大煤礦事故，是‌山西長治沁源縣留神峪煤礦「5·22」特別重大瓦斯爆炸事故‌，已致90人死亡，這也是近年來人員傷亡極為慘重的一起煤礦安全事故。

事故暴露出多項嚴重違規問題，井下存在未標注的隱蔽巷道、超四成下井礦工未佩戴定位卡、爆炸後未第一時間啟動應急廣播系統，企業長期通過假圖紙、假資料刻意規避監管，違規超產。

事故發生後，大陸國務院成立特別重大事故調查組，最高檢掛牌督辦該重大責任事故案，當地應急管理系統、礦山安全監察部門多名相關負責人先後被審查調查。

爆炸 失聯 新華社

延伸閱讀

越南團遊覽車國道一號彰化段起火 34人驚險逃生無人傷

美軍阿帕契直升機德州墜毀！2飛行員殉職 意外引發野火逼撤離

新北貢寮凌晨2車對撞車體撞爛 駕駛受困獲救4人送醫

英格蘭東南部列車出軌 車廂翻覆畫面曝光

相關新聞

大陸湖南漣源一煤礦上午發生事故！7人失聯

大陸湖南省漣源市楊梅山煤礦，14日上午5時8分發生一起瓦斯突出事故。目前已造成失聯7人，1人正在搶救。

香港9天逾33℃平8月最長酷熱紀錄 19避暑中心開放

香港連日高溫天，12日晚破了142年來最熱夜的紀錄，13日午間平了8月暑長酷熱日數的紀錄。酷熱難當下，港府開放19間臨時避暑中心。

香港詐騙問題嚴重　不少騙案使用AI行騙

香港詐騙問題依然嚴重，警方公布，今年上半年本地有2萬多宗詐騙案，涉及港幣35億元（新台幣140億元），一些犯罪團夥更使用...

強降雨持續 大陸河南周口一堤壩出現30公尺寬潰堤出口

受颱風白海豚影響，河南部分地區強降雨持續，周口市一堤壩出現30公尺寬潰堤出口，731人被轉移。

廣深港高鐵 提前11天 2千萬人次達標

深圳鐵路部門十二日發布統計數據表示，截至八月十日，廣深港高鐵今年累計運送跨境旅客達二○○五點四萬人次，比去年提前十一天突破二千萬人次大關。

機器人運動會 666隊北京過招

第二屆世界人形機器人運動會，將於二十二日在北京國家速滑館「冰絲帶」開幕。陸媒報導，本屆吸引六大洲、十六個國家合共六六六支隊伍、二○五六個機器人將同台競技，隊伍數量較第一屆增約百分之一三八，機械人數量則翻兩番（四倍）。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。