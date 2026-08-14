強降雨持續 大陸河南周口一堤壩出現30公尺寬潰堤出口

受颱風白海豚影響，河南部分地區強降雨持續，周口市一堤壩出現30公尺寬潰堤出口，731人被轉移。

新華報導，受賈魯河上游來水和沙潁河倒灌頂托擠壓， 13日晚間11時左右，周口市川匯區新北環橋下賈魯河東岸堤壩出現潰堤出口，寬30公尺左右。

目前，現場指揮部正組織專門力量，轉移群眾781人，暫無人員傷亡。

報導稱，現場救援力量正依託現有溝渠，研究疏導下泄方案；根據專家研判方案，正在採取潰堤出口兩端共同作業，用貨櫃穩固堤腳，中間填堆石料進行封堵。

同時工作人員正梳理周邊現有溝渠體系，研究制定配套的導水下泄方案，全力控制險情發展。

受極端強降雨及上游水庫大流量洩洪共同影響，河南平頂山市郟縣長橋鎮北汝河段一處民堤12日晚間也發生潰堤出口，潰堤出口寬度40多公尺。

河南日報報導，13日凌晨3時前，當地已組織兩批次共計2182名群眾轉移避險，暫未接到人員被困和傷亡情況報告。

當地採取打圍堰的方法防止洪水外溢，並從潰口兩端同時進行封堵施工。現場築起1公里長的圍堰，結合周邊地形，從潰堤出口流出的河水被阻攔在窪地範圍內，沒有進村。

由於發生潰堤出口的民堤較窄，大型機械難以上堤，搶險人員排成長隊、接力傳遞，合力將砂石等搶險物料運送至潰口處，同時還使用橡皮艇、無人機運輸沙袋。

13日晚間9時左右，北汝河郟縣段水位已大幅下降，漫堤河水已自然退回河道，潰堤出口搶險作業仍在進行，潰堤出口正不斷縮小。