機器人運動會 666隊北京過招

第二屆世界人形機器人運動會，將於二十二日在北京國家速滑館「冰絲帶」開幕。陸媒報導，本屆吸引六大洲、十六個國家合共六六六支隊伍、二○五六個機器人將同台競技，隊伍數量較第一屆增約百分之一三八，機械人數量則翻兩番（四倍）。

據上觀新聞，本屆運動會由北京市人民政府、中央廣播電視總台等聯合主辦；海外隊伍方面，來自美國、德國、日本等機器人賽隊悉數登場，巴西集結五支機器人足球世界盃冠軍隊伍組建國家聯隊參賽。中國大陸方面，共有一五七間企業、六四一支隊伍、一九七五個機器人參賽，第一梯隊企業基本全部參與。

報導指，今年四月，機器人半程馬拉松冠軍成績，從一年前的二小時四十分四十二秒縮短至五十分二十六秒，不到上屆時長三分之一，且打破人類紀錄。又經過幾個月迭代升級，機器人飛人們蓄勢待發。

報導稱，今年將新增跳高、乒乓球等項目。比賽項目由首屆二十六個增至五十一個，今年新增跳高、舉重、拔河、乒乓球等項目。這些新增項目，都是對機器人大腦、小腦、本體結構以及核心零部件的極限考驗。賽場上每多跳高一公分、每多舉起一公斤，都是工程師們對關節電機、減速器不斷最佳化設計、精密加工、測試驗證的結果，推動人形機器人技術能力不斷突破。

同時，本屆場景賽將賽項延伸到真實環境，覆蓋工業、飯店、家庭、物流等領域，今年還首次設立「靈巧手專題場景賽」，機器人要在限定時間內完成積木搭建、開瓶撬蓋、粉末秤重等精細任務，如何拿得穩、放得準，將是受人矚目的焦點賽程。