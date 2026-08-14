廣深港高鐵 提前11天 2千萬人次達標

深圳鐵路部門十二日發布統計數據表示，截至八月十日，廣深港高鐵今年累計運送跨境旅客達二○○五點四萬人次，比去年提前十一天突破二千萬人次大關。

其中，大陸內地前往香港客流達一○三二點七萬人次；香港前往大陸內地客流達九七二點七萬人次，客流雙向流動旺盛。

中新社報導，數據顯示，廣深港高鐵跨境客流呈現明顯的「周末峰值」特徵。今年單日客流超十萬人次的高峰日已達六十三天，較去年同期多四天。其中，四月四日創下十四點九萬人次的單日歷史最高紀錄。從一周客流分佈來看，周末日均客流達十點五萬人次，較周間日均八點四萬人次高出百分之二十五。值得注意的是，周五日均客流達九點六萬人次，周日日均客流達十點一萬人次，反映出周末兩地居民往來旅遊、購物、度假需求更為旺盛。

暑運以來（七月一日至八月十日），廣深港高鐵客流持續攀升，累計運送旅客三八一點七萬人次，日均達九點三萬人次。八月八日，受明星歌手在深港兩地舉辦演唱會、粉絲見面會，以及藝術節、電競聯賽等密集演藝活動帶動，跨城觀演客流激增，當日運送旅客達十三點六萬人次，創下暑運單日客流最高峰。

客流火熱的背後，服務也在同步升級。為方便外籍旅客出行，目前深圳北站、福田站、深圳坪山站、光明城站已將原先僅支持中文顯示的車次信息屏統一調整為中英文輪播顯示，進一步提升了國際化服務水平。