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上班真會累死人？炸雞店訂單狂湧一人扛 菜鳥雙手抽筋崩潰倒地抽搐

香港01／ 撰文／許靖雯
一名新手男店員獨自值班時卻遇上海量訂單，在極度焦慮及趕工壓力下情緒崩潰。圖／ 截自X@youguqi2023
一名新手男店員獨自值班時卻遇上海量訂單，在極度焦慮及趕工壓力下情緒崩潰。圖／ 截自X@youguqi2023

近日，深圳一間炸雞外帶店衝上微博熱搜。原因是店內一名新手男店員獨自值班時卻遇上海量訂單，在極度焦慮及趕工壓力下情緒崩潰，失聲痛哭至「呼吸性鹼中毒」，當場癱倒在地抽搐。而他的同事到場後表現冷漠，卻僅叫其「冷靜」。事件引發網友熱議，不少人心疼這名男店員，亦痛批店方排班不當，感慨打工不易。

據網上流傳影片，當時炸雞店只有一名男店員，他一個人處理炸雞、調味、打包等所有工序，期間面對不斷湧出的訂單和等候取餐的外賣騎手，他一邊痛哭一邊繼續趕工。看到男店員急促的樣子，在場外賣員也立即停止催單，反而溫柔安撫：「怎麼就你一個人」、「被老闆壓榨」、「不要急、慢點來」、「兄弟，別哭，沒人催你」。

即使如此，男店員還是情緒徹底崩潰，誘發「呼吸性鹼中毒」，最後透支倒地，雙手抽筋並不斷用頭撞擊店面。隨後店內來了一名女店員，但她卻僅要求男店員「冷靜」，也沒有採取施救措施。

影片在網上曝光後，大批網友紛紛發聲，痛批店方排班不合理，讓男店員在工作高峰期獨自上班，「這真的會累死人！萬惡的資本家」、「賺錢重要，但身體健康更重要！」也有網友誇讚當時在場的外賣員充滿同理心，「只有打工人可以理解到彼此的不容易！」還有人呼籲外送平台與商家應設立防爆單機制，在超出承載能力時及時暫停接單。

據《深圳晚報》報導，8月11日，炸雞店工作人員回應，這名男員工是新手，當日安排兩人值班，但另一人請假，再加上門店爆單才導致男店員忙不過來。事後已派專人安撫男員工，其身體已無大礙。

深圳龍華區總工會亦回應指，已派工作人員到場了解，表示男店員當時曾向店長求助，但因訂單過多導致崩潰呼吸鹼中毒，現在已恢復並無大礙。目前男店員已結清工資離開炸雞店。事後市場監督管理局檢查後證實該店手續齊全，只因垃圾桶未蓋蓋子進行教育。

有醫生指出，人在極度緊張、焦慮及大哭時，呼吸會不由自主加快。若換氣過度導致體內二氧化碳大量排出，血液pH值升高，便會誘發急性呼吸性鹼中毒，出現手腳麻木、肌肉震顫、手足抽搐，甚至暈眩及意識障礙等症狀。

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文章授權轉載自《香港01》

炸雞 打工 深圳 中毒

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