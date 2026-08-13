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香港酷熱難當 連破日夜紀錄

聯合報／ 香港特派員李春/即時報導

香港連日高溫天，12日晚破了142年來最熱夜的紀錄，13日午間平了8月暑長酷熱日數的紀錄。酷熱難當下，港府開放19間臨時避暑中心。

香港持續逾攝氏30度高溫，香港天文台13日午後說，香港已連續9日錄得最高氣溫33度或以上，平了8月份最長連續酷熱日數紀錄。

香港天文台同時說，12日夜天文台尖沙咀總部錄得最低氣溫30.2度，是自1884年有記錄以來的最高紀錄，那1夜成了香港142年來氣溫新高之夜。

持續高溫下，香港天文台不斷發出酷熱天氣警告，說香港受持續高溫天氣影響， 市民應提高警惕， 慎防中暑或因酷熱而引起不適， 並需留意身體狀況。

港府民政事務總署宣布，繼續開放19間社區會堂和社區中心作臨時避暑中心，在避暑中心還推出一系列提升服務的措施，包括加強降溫通風設備、提供更方便取用的飲水機、個人化降溫用品、更舒適的休息區，並優化女士專用區，部分中心更會提供照顧少數族裔人士飲食需要的食品，為避暑人士提供更全面的服務。

香港的臨時避暑中心，規定在酷熱天氣警告生效期間全日開放予市民避暑，時間是晚上10點30分至翌晨8時，中心會供應被鋪及睡覺的地方予有需要人士。

酷熱中，港府勞工處發出黃色工作暑熱警告，對於在戶外或沒有設置空調系統的室內環境工作的僱員構成顯著的熱壓力和健康風險作出警示。港府勞工處是基於天文台發布的 HKHI 數值及「極端酷熱天氣」特別提示，制定工作暑熱警告，分為黃色、紅色及黑色三級，顯示僱員在有關環境工作時面對顯著及遞增的熱壓力水平。

但香港的酷熱天將稍現緩解，香港天文台預料雷雨區會逐漸靠近沿岸地區，令香港驟雨增多，高溫天氣將會有所緩解。但下星期香港雖有驟雨，但繼續酷熱。

香港 高溫 氣溫

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