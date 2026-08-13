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中國大陸3學者獲2026年香港未來科學大獎

中央社／ 記者張謙香港13日電

香港未來科學大獎（Future Science Prize）評審委員會今天公布2026年度得獎名單，3名得獎者都是中國大陸學者。

大獎設有「生命科學獎」、「物質科學獎」和「數學與電腦科學獎」3大獎項，今年分別由中國科學院生物物理研究所研究員張宏、復旦大學教授趙東元及北京大學國際數學研究中心教授袁新意獲得，每項獎金為100萬美元。

據介紹，張宏圍繞多細胞生物獨有的自噬分子機制取得了一系列開創性重大發現，因此獲頒「生命科學獎」；獲頒「物質科學獎」的趙東元及其合作者率先發展了基於分子自組裝的有序介孔材料合成新方法；袁新意在算術幾何領域作出了奠基性貢獻，因此獲頒「數學與電腦科學獎」。

未來科學大獎於2016年底在港註冊成立，是由科學家、企業家群體共同發起的民間科學獎項，旨在獎勵在中國大陸、香港、澳門、台灣取得傑出科學成果的科學家，以促進科學事業發展。

據公布，各獎項以定向邀約方式提名，並由科學家組成的委員會進行專業評審。

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