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666隊參賽破紀錄！世界機器人運動會 下周北京開幕

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
第2屆世界人形機器人運動會將於22日在北京國家速滑館「冰絲帶」開幕。圖為機器人搭建積木。圖／取自北京體育廣播微博
第2屆世界人形機器人運動會將於22日在北京國家速滑館「冰絲帶」開幕。圖為機器人搭建積木。圖／取自北京體育廣播微博

第2屆世界人形機器人運動會，將於22日在北京國家速滑館「冰絲帶」開幕。陸媒報導，本屆吸引六大洲、16個國家合共666支隊伍、2,056個機器人將同台競技，隊伍數量較第1屆增約138%，機械人數量則翻兩番（4倍）。

據上觀新聞，本屆運動會由北京市人民政府、中央廣播電視總台等聯合主辦；海外隊伍方面，來自美國、德國、日本等機器人賽隊悉數登場，巴西集結5支機器人足球世界盃冠軍隊伍組建國家聯隊參賽。中國大陸方面，共有157間企業、641支隊伍、1,975個機器人參賽，第一梯隊企業基本全部參與。

報導指，今年4月，機器人半程馬拉松冠軍成績，從1年前的2小時40分42秒縮短至50分26秒，不到上屆時長的1/3，且打破人類紀錄。又經過幾個月的迭代升級，機器人飛人們蓄勢待發。

報導稱，今年將新增跳高、乒乓球等項目。比賽項目由首屆26個增至51個，今年新增跳高、舉重、拔河、乒乓球等項目。這些新增項目，都是對機器人大腦、小腦、本體結構以及核心零部件的極限考驗。賽場上每多跳高1公分、每多舉起1公斤，都是工程師們對關節電機、減速器不斷最佳化設計、精密加工、測試驗證的結果，推動人形機器人的極限技術能力不斷實現新突破。

同時，本屆場景賽將賽項延伸到真實環境，覆蓋工業、飯店、家庭、物流等領域，今年還首次設立「靈巧手專題場景賽」，機器人要在限定時間內完成積木搭建、開瓶撬蓋、粉末秤重等精細任務，如何拿得穩、放得準，將是受人矚目的焦點賽程。

運動 機器人 人形機器人

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