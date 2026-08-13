快訊

西南風+午後對流發展旺 從北到南11縣市大雨特報

美退將：俄國疑提供解放軍1關鍵技術 恐削弱美軍在台海作戰優勢

男至北市禮服酒店續攤 「一口未喝」躺包廂睡覺...打烊驚見已屍僵

聽新聞
0:00 / 0:00

郭德綱演出即興改編紅歌歌詞 武漢文旅局立案調查

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸著名相聲演員郭德綱，近期在武漢1場演出中即興改編經典紅歌《彈起我心愛的土琵琶》歌詞遭舉報，已被立案調查。圖／取自微博
大陸著名相聲演員郭德綱，近期在武漢1場演出中即興改編經典紅歌《彈起我心愛的土琵琶》歌詞遭舉報，已被立案調查。圖／取自微博

大陸著名相聲演員郭德綱今年7月在武漢1場商業演出中，即興改編經典中共紅歌《彈起我心愛的土琵琶》。由於相關內容未事先報備、且被公眾舉報，武漢市文旅局已立案調查。

據陸媒第一財經和中新社，郭德綱7月24日隨旗下麒麟劇社，在武漢演出京劇《濟公活佛》。他飾演濟公時，將抗日題材電影《鐵道游擊隊》插曲《彈起我心愛的土琵琶》改編演唱，把原歌詞中的「微山湖上靜悄悄」改為「紫禁城中靜悄悄」，且結尾加入「我佛耶如來耶，媽咪媽咪哄」等戲謔唱詞。

《彈起我心愛的土琵琶》在2019年入選中共中央宣傳部發布的「慶祝『中華人民共和國』成立70周年優秀歌曲100首」，演出片段網上流傳後引發爭議，有大陸網民認為，郭德綱以戲謔方式演唱紅色經典有違公序良俗，也質疑他是否取得歌曲的演出權、改編權。隨後有民眾向武漢市文旅部門舉報。

武漢市文旅局11日稱，這場商業演出雖已取得許可，但郭德綱的改編段落，並未在事前提交的報備資料出現，涉違大陸《營業性演出管理條例》，當局已依法啟動立案調查程序。

事發後，麒麟劇社已在後續巡演中刪除相關唱詞，郭德綱及團隊暫未公開回應。

據港媒《星島日報》引述分析指出，此次立案顯示，當局正加強對商業演出內容的監管。報導稱，該歌曲詞曲仍處於著作權保護期內，商業商演中「魔改」歌詞、扭曲作品精神內核來做喜劇包袱，是否侵害「保護作品完整權」；另依大陸《著作權法》第10條規定，即便獲得了公開演唱授權，也不能隨意篡改歌詞、扭曲作品內核用於娛樂搞笑。

分析指，這場商業京劇專場，德雲社並未公開公示拿到原作改編授權。目前大陸營業性演出，劇目和改編唱段都需要提前向文旅部門提交劇本報審備案，這段改編內容是否在報備劇本之內，官方尚未說明；若未事先報備，屬於演出內容違規；如果通過了審批，則會引發民眾對地方監理標準的質疑。

武漢 濟公 抗日

延伸閱讀

民族歌劇代表 唱響「我的祖國」 歌唱家郭蘭英97歲辭世

演出民族英雄到轉型金鐘導演！梁修身從影超過半個世紀

五月天阿信現身新竹？餐酒館店長開唱爆紅 10.6萬人搶看

福建南平市長落馬 港媒：與泉州書記同涉「LED大王」案

相關新聞

搶救新低的結婚率…大陸「這地」有銀行可辦結婚登記業務

近日，大陸天津市河西區民政局聯合郵儲銀行天津分行共建的天津市首家銀行內結婚登記點—天津市河西區民政局東海婚姻登記處，在郵儲銀行河西區泗水道支行正式啟用。據新民晚報，「天津河西民政」公眾號表示，8月6日，2對新人選擇在啟用首日前來辦理結婚登記，成為東海婚姻登記處首批領證市民。

郭德綱演出即興改編紅歌歌詞 武漢文旅局立案調查

大陸著名相聲演員郭德綱今年7月在武漢1場商業演出中，即興改編經典中共紅歌《彈起我心愛的土琵琶》。由於相關內容未事先報備、且被公眾舉報，武漢市文旅局已立案調查。

台灣需要離婚冷靜期嗎？中國版的離婚冷靜期制度有哪些爭議問題

近年來，臺灣離婚率持續攀升，已逐漸成為公共討論中無法忽視的社會議題。根據內政部公布的統計資料，2024年臺灣粗離婚率已上升至2.28‰，不僅創下2020年以來的新高，也使臺灣在亞洲地區的離婚率排名僅次於中國。

不堪深夜「炸街」噪音伏擊刺死19歲騎士 貴州男遭判死刑不服上訴

2025年中國大陸貴州貴陽發生一宗因深夜噪音引發的血案，一名王姓男子因常年飽受深夜機車排氣聲（俗稱「炸街」） 滋擾，在長期嚴重失眠及精神崩潰下，深夜持刀伏擊「炸街」騎士，將一名19歲的輔警刺死。近日，貴陽市中級人民法院一審以故意殺人罪判處王某死刑，王某不服判決，目前已提出上訴。

山西實習護士曬產科手術照 產婦私密部位曝光挨轟「無醫德」

近日，中國大陸山西醫科大學第一醫院一名實習護士在朋友圈發布了一組產科手術現場的照片，其中一張未給患者打碼，露出私隱部位，更在評論區洩露患者患有B型肝炎的病情。該朋友圈截圖在短時間內引發許多網友關注。8月11日，院方發布情況通報稱，已成立專項調查組開展全面調查，將依據核實結果依法嚴肅處理。

有人專為買張愛玲、金庸小說！上海書展 台版豎排書搶手

二○二六上海書展十二日登場，今年中國圖書進出口上海有限公司和上海香港三聯書店的攤位上，皆有擺出台版書籍。不少喜歡豎排書的讀者，湧進這二個攤位搶購自己喜愛的書籍。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。