郭德綱演出即興改編紅歌歌詞 武漢文旅局立案調查

大陸著名相聲演員郭德綱今年7月在武漢1場商業演出中，即興改編經典中共紅歌《彈起我心愛的土琵琶》。由於相關內容未事先報備、且被公眾舉報，武漢市文旅局已立案調查。

據陸媒第一財經和中新社，郭德綱7月24日隨旗下麒麟劇社，在武漢演出京劇《濟公活佛》。他飾演濟公時，將抗日題材電影《鐵道游擊隊》插曲《彈起我心愛的土琵琶》改編演唱，把原歌詞中的「微山湖上靜悄悄」改為「紫禁城中靜悄悄」，且結尾加入「我佛耶如來耶，媽咪媽咪哄」等戲謔唱詞。

《彈起我心愛的土琵琶》在2019年入選中共中央宣傳部發布的「慶祝『中華人民共和國』成立70周年優秀歌曲100首」，演出片段網上流傳後引發爭議，有大陸網民認為，郭德綱以戲謔方式演唱紅色經典有違公序良俗，也質疑他是否取得歌曲的演出權、改編權。隨後有民眾向武漢市文旅部門舉報。

武漢市文旅局11日稱，這場商業演出雖已取得許可，但郭德綱的改編段落，並未在事前提交的報備資料出現，涉違大陸《營業性演出管理條例》，當局已依法啟動立案調查程序。

事發後，麒麟劇社已在後續巡演中刪除相關唱詞，郭德綱及團隊暫未公開回應。

據港媒《星島日報》引述分析指出，此次立案顯示，當局正加強對商業演出內容的監管。報導稱，該歌曲詞曲仍處於著作權保護期內，商業商演中「魔改」歌詞、扭曲作品精神內核來做喜劇包袱，是否侵害「保護作品完整權」；另依大陸《著作權法》第10條規定，即便獲得了公開演唱授權，也不能隨意篡改歌詞、扭曲作品內核用於娛樂搞笑。

分析指，這場商業京劇專場，德雲社並未公開公示拿到原作改編授權。目前大陸營業性演出，劇目和改編唱段都需要提前向文旅部門提交劇本報審備案，這段改編內容是否在報備劇本之內，官方尚未說明；若未事先報備，屬於演出內容違規；如果通過了審批，則會引發民眾對地方監理標準的質疑。