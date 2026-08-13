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不堪深夜「炸街」噪音伏擊刺死19歲騎士 貴州男遭判死刑不服上訴

香港01／ 撰文：許靖雯
男子因常年飽受深夜電單車排氣聲滋擾，深夜持刀伏擊騎士將其刺死。圖／大河報
男子因常年飽受深夜電單車排氣聲滋擾，深夜持刀伏擊騎士將其刺死。圖／大河報

2025年中國大陸貴州貴陽發生一宗因深夜噪音引發的血案，一名王姓男子因常年飽受深夜機車排氣聲（俗稱「炸街」） 滋擾，在長期嚴重失眠及精神崩潰下，深夜持刀伏擊「炸街」騎士，將一名19歲的輔警刺死。近日，貴陽市中級人民法院一審以故意殺人罪判處王某死刑，王某不服判決，目前已提出上訴。

綜合陸媒《大河報》和《新黃河》報導，案發於貴陽市雲岩區一處小區，被告王某今年52歲。王某妻子表示，丈夫從事弱電安裝工作，是家中的經濟支柱，她幾年前患癌，兩人育有兩名孩子。他們的臥室靠近公路一側，因王某本身睡眠質素不好，加上常年受樓下深夜「炸街」噪音困擾，精神狀態早已瀕臨崩潰。

法律文書顯示，案發當日凌晨1時許，王某被「炸街」噪音吵醒，隨後睡著於凌晨2時又被機車的轟鳴聲吵醒。極度躁怒之下，王某萌起報復念頭，隨手從家中拿一把折疊水果刀下樓尋找「炸街者」。

當王某步行至一處路口時，剛好有兩輛機車咆哮而過。王某確定對方是「炸街者」，遂伸手試圖攔截第一輛車未果；當第二輛車駛來時，王某隨即揮刀向騎士刺去。機車失控翻倒後，王某衝上前對騎士一陣亂舞捅刺，致其當場死亡。隨後王某逃離現場並將兇器拋入河裏，並前往父親住所陪其聊天，翌日在外吃早餐時被警方拘捕。

被刺身亡的騎士為19歲的付某，是當地某派出所輔警。王某供稱，他並非專門報復付某，之所以動手是想報復深夜開機車擾民的「炸街者」。

死者排氣管改裝超標　音量高達110分貝

案發後，付某的同行的朋友楊某向警方證實，付某的機車曾經改裝，拆除消音塞，「排氣管聲音很大，晚上確實擾民，當晚他將油門轉速扭得很高，我都覺得很吵。」

2025年10月，貴陽警方委託北京中機車輛司法鑑定中心，對付某的機車進行司法鑑定。結果顯示，該車排氣管及消音器缺失，結構被非法改變；車輛啟動時發出咆哮轟鳴，實測噪音高達110.9分貝，遠超國家規定排量大於125ml車輛的92分貝上限，證實該車存在非法改裝及噪音嚴重超標情節。

投訴無果積怨深　街坊同受噪音困擾

王某表示，案發前曾多次撥打110及12345市民熱線反應和投訴「炸街」問題，相關部門查處後，噪音問題曾短暫消停數日，但不久之後「炸街」還是反覆出現。貴陽市12345熱線亦顯示，該小區周邊近年多次收到關於機車夜間噪音擾民的投訴，但未能查詢到王某的投訴記錄。

多名附近居民亦證實，深夜確實長期有機車於深夜11時至凌晨時段「炸街」，經常在睡夢中被驚醒，嚴重影響次日工作與生活，無法正常休息。

法院：違規不足以構成刑法過錯　一審判死刑

庭審期間，王某的辯護律師主張，王某主觀上出於想教訓「炸街者」的心態而實施犯罪，不應認定為故意殺人；且他被長期被「炸街」噪音刺激影響，被害人付某對引發本案存在一定過錯，不宜處以極刑。王某家屬亦表示願意竭盡全力賠償，爭取諒解。

貴陽市中級法院審理後認為，被害人付某深夜騎行高噪音改裝機車確有不當，但該行為僅屬行政違法，且案發前其騎行活動並不頻繁，尚不足以認定為《刑法》意義上的過錯。法院指王某作案手段殘忍、後果嚴重，雖有坦白情節仍不足以從輕。2026年5月18日，法院一審以故意殺人罪判處王某死刑。在民事賠償方面，雖然死者家屬索賠413萬元（人民幣，下同）（約新台幣1972萬元），但法院判決王某賠償死者家屬10萬元（約新台幣47萬元）。

一審宣判後，王某不服判決並上訴至貴州省高級人民法院，認為付某身為警務輔助人員，其違法擾民行為是案件直接誘因，希望二審能獲改判。王某妻子表示，理解死者父母的悲痛，為表達賠償誠意，若對方願意出具諒解書，願意一次性賠償60萬元。

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文章授權轉載自《香港01》

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