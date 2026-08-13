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陸國產C919 首飛國際商業航線
十二日下午，從北京首都國際機場起飛的大陸國產大飛機C九一九降落在蒙古國新烏蘭巴托機場，象徵C九一九圓滿完成首次國際商業航班飛行。這是C九一九投入商業運營後開通的首條國際航線。
新華社報導，C九一九大型客機是大陸首次按照國際通行適航標準自行研製、具有自主知識產權的噴氣式幹線客機，於二○二三年五月二十八日完成首次商業飛行。
目前，大陸國航已運營十二架C九一九客機，開通北京至上海、廣州、香港、哈爾濱、重慶等航線，執飛超一點二萬班次，運送旅客超一百六十二萬人次。
中國商飛數據顯示，截至八月十日，由國航、東航、南航運營的C九一九客機累計開通五十七條航線，通航二十五座城市，運送旅客超過七百五十萬人次。
科技日報指出，這是大陸自主幹線客機首條對普通旅客開放、納入全球售票體系的常態化國際商業航線，也意味著C九一九正式開啟跨境常態化載客的階段。
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