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長沙小而美文旅 碰撞舊空間
摒棄大拆大建，轉而激活城市存量資產，長沙推出的小而美文旅項目，推動新業態和舊空間巧妙碰撞。
近日，中新社記者走進長沙，解碼其如何四兩撥千斤，攪動城市消費一池春水。
湘江東畔的長沙油脂廠，前身為一九三六年創立的中國植物油料廠長沙辦事處，二十世紀九○年代停止運營。
遺存十二座鋼板油罐群及紅磚建築，按照「修舊如舊、新舊結合、舊房新用」原則，把工業記憶改造為可消費、可體驗的新消費場景。
改造後的空間名為「長沙油脂廠一九三六」，由長沙城發文化旅遊集團有限公司運營，項目實際商業面積約三千五百平方米，主要涵蓋藝術策展、沉浸式演出、咖啡茶飲、餐飲、潮流零售、酒吧六大業態。
「項目體量不大，我們想做到小而美、小而精」，長沙城發文旅集團達美公司副總經理何為說，希望結合長沙本土客群和文化需求，為年輕人打造一個兼具消費與社交屬性的多元生活空間。
園區內的二ＷＡＬＫ走走咖啡，咖啡香氣搭配工業風，吸引年輕人打卡拍照。咖啡店創始人李剛，是本地咖啡品牌主理人，去年在長沙油脂廠一九三六開了第二家店。
湘江對岸的後湖設計創意園，原址是一個菜市場。舊時叫賣聲，如今被觀眾陣陣歡笑取代。這是長沙「建設一百個演藝新空間（小劇場）」舉措的回響。
長沙市文旅廣電局藝術處處長李洪濤介紹，截至今年六月，長沙已累計建成演藝新空間項目一一一個，今年上半年演出一點四萬場，觀演人數三百六十三萬人次，票房規模大陸全國第三，僅次於上海和北京。
從工業遺存改造到菜市場變身，長沙從「微」處破題，向旺處發力，重塑城市消費格局與產業生態，不斷滿足消費者對新體驗的需求。
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